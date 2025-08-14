Погода
В Кыргызстан для участия в форуме на Иссык-Куле прибыл Раис Татарстана

- Виктория Гунгер
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Кыргызскую Республику для участия в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме. Его самолет приземлился в аэропорту Тамчы. Об этом сообщают СМИ Татарской республики.

Как отмечается, в рамках форума планируется обсудить промышленную кооперацию и инвестиции, вопросы продовольственной безопасности, рынок труда, образование и молодежную политику.

Помимо участия в форуме у Рустама Минниханова запланирован ряд встреч с кыргызской стороной.

Напомним, с 13 по 15 августа на Иссык-Куле проходит большое бизнес-событие - Кыргызско-российский форум – 2025.


Теги:
бизнес, Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
