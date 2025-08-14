Индекс счастья - ключевая ценность "города в 15 минут" в Royal Central Park

В ритме стремительной жизни люди легко оказываются в состоянии оторванности от самих себя, от общества и от природы. Royal Central Park создан на основе идеи города, спроектированного для восстановления утраченных связей - не только для удовлетворения бытовых потребностей, но и для поддержки духовной жизни каждого жителя. В ближайшее время на рынок будет представлен первый квартал The Essence многофункционального района "Все в одном".

Переосмысление понятия "счастливый город"

По словам профессора Яна Гейла, автора книги "Города для людей", город, достойный звания комфортного для жизни, должен формироваться исходя из реального опыта человека и обеспечивать ключевые ценности: безопасность, динамичность, здоровье и устойчивость.

На мероприятии TED Talk 2 "Город в 15 минут - мечта ближе, чем вы думаете", организованной RCA Living, ведущие эксперты также подчеркнули: суть градостроительного развития заключается не в высоте зданий или стоимости квадратного метра, а в глубине качества жизни.

Модель города "Все в одном" интегрирует все базовые потребности - от жилья, образования, здравоохранения, шопинга, работы и досуга - в единую замкнутую экосистему. Благодаря планировке, ориентированной на человека, все объекты инфраструктуры расположены в радиусе 500–800 метров, что позволяет жителям добираться до них в течение 15 минут. Такая модель не только снижает нагрузку на транспортную систему, но и укрепляет психическое здоровье и социальную связанность - фундаментальные основы счастливого города.

Эксперты также единодушны во мнении, что счастливый город - это место, где жители могут замедлить ритм жизни, чаще общаться и легче получать доступ к необходимым услугам. Именно это Royal Central Park воплощает в Бишкеке.

Представитель RCA Living, девелопера проекта, отметил: "Мы убеждены, что город, достойный звания комфортного для жизни, - это место, где люди могут безопасно ходить пешком, встречаться с соседями и чувствовать себя счастливыми каждый день. Royal Central Park создан исходя из этого видения - начиная с шага пешехода - чтобы стать новым символом счастливого города в Центральной Азии".

The Essence – первый квартал Royal Central Park – скоро на рынке.

RCA Living в сотрудничестве с ведущими мировыми партнёрами - Nikken Sekkei, JCL и Delta Group - инвестирует миллиарды долларов в создание первого многофункционального городского комплекса в Бишкеке, который станет новым, современным, устойчивым и самобытным символом жизни в сердце Центральной Азии.

Royal Central Park - это не просто девелоперский проект, а целая экосистема для жизни, спроектированная с целью обеспечить три ключевых связи, необходимые для устойчивого счастья: связь с природой, связь с сообществом и связь с самим собой. Сочетание локальной идентичности и глобального мышления делает Royal Central Park по-настоящему уникальным местом, где каждый житель может найти подлинный смысл счастья в повседневной жизни.

Связь с природой - жизнь в зелёном городе

На территории площадью 53,5 га 71 % пространства Royal Central Park отведено под парки, зелёные насаждения, водоёмы, площади и внутреннюю инфраструктуру. Эта цифра отражает не только экологическую приверженность проекта, но и его философию: человеку необходима природа, чтобы ощущать истинное спокойствие и подлинное счастье.

Центральный парк и живописное озеро площадью 10,9 га формируют благоприятный микроклимат в течение всего года, где жители могут дышать свежим воздухом, слушать пение птиц и наблюдать, ощущая смену времён года. Это не просто зона отдыха, а "зелёные лёгкие" города, которые очищают воздух, снижают уровень стресса и наполняют жизнь энергией.

Многоуровневая система оздоровительной инфраструктуры включает спортивный комплекс, беговые дорожки, пешеходные зоны и бассейн, побуждающий жителей регулярно заниматься спортом на лоне природы.

Спортивный комплекс на открытом воздухе, побуждающий жителей регулярно заниматься спортом на фоне природы.

Транспортная система спроектирована по принципу приоритета для пешеходов и велосипедистов. Это первый проект в Бишкеке, оснащённый станциями зарядки электромобилей, готовый встретить волну экологичного и умного транспорта будущего. Такой подход обеспечивает жителям комфортное передвижение, минимизирует воздействие на окружающую среду и усиливает их связь с окружающим пространством.

Глубокая связь с сообществом

Более 50 объектов инфраструктуры Royal Central Park спроектированы с учётом природных особенностей и культурной самобытности кыргызстанцев. Среди них -маршрут "Шёлковый путь", центральный водоём с композицией в виде табуна лошадей, кочевая ярмарка, степной сад и другие уникальные пространства. Эти объекты не только дарят яркие впечатления, но и служат связующим звеном, укрепляющим общественные связи и сохраняющим культурную память в условиях современного города.

Зона барбекю для общения и укрепления связей в сообществе, пробуждающая культурные воспоминания.

Каждый жилой кластер развивается по модели "полицентричного города" и включает полный набор объектов для жизни, работы, учёбы и отдыха, расположенных в радиусе 500–800 метров. Такое планировочное решение формирует "малые деревни" внутри большого города, где соседи могут встречаться в естественной обстановке, дети - играть в безопасности, а представители разных поколений - общаться и учиться друг у друга.

Школы, расположенные прямо на территории комплекса, позволяют детям всего за несколько минут пешком добираться до безопасной и комфортной учебной среды, а также создают естественные места встреч для семей. Родители сопровождают детей в школу, дети играют вместе - так формируется насыщенная и значимая сеть социальных связей.

Регулярные культурные и развлекательные мероприятия обогащают духовную жизнь и укрепляют связь между поколениями жителей в рамках устойчивого городского сообщества. Таким образом, Royal Central Park становится местом, где люди делятся радостью и создают памятные моменты.

Связь с самим собой

В стремительном ритме современной жизни люди часто забывают уделять время самим себе. Royal Central Park спроектирован так, чтобы вернуть жителям это время благодаря модели "города в 15 минут"

После ввода в эксплуатацию, при численности до 60 000 жителей, живущих и работающих на месте, проект, как ожидается, позволит сократить не менее чем на 30 % количество личного транспорта, въезжающего и выезжающего в центр города ежедневно. При этом среднее время ежедневных поездок для жителей сократится до 15–20 минут.

Освободившись от часов, проведённых в пробках, горожане смогут читать книги в парке, медитировать у водоёма или просто наслаждаться чашкой кофе в тихой обстановке. Это именно те ценные моменты, когда человек может соединиться с самим собой, задуматься о жизни и найти её подлинный смысл.

Прогулочный мост и фотозоны в парке.

Многоуровневая система безопасности и международные стандарты эксплуатации обеспечивают высокий уровень жизни, создавая безопасную и стабильную среду, в которой жители могут по-настоящему расслабиться и развиваться. В этом защищённом пространстве каждый может следовать своим интересам, развивать таланты и находить радость в самых простых вещах.

По словам Кима Николая Владимировича, генерального директора Amanat Invest: "Сегодня жители ищут не просто красивую квартиру, а целостный опыт жизни - место, где можно отвести ребёнка в школу на территории комплекса, за несколько минут дойти пешком до парка и встречаться с соседями по выходным у озера или на площади".

Исходя из глубокого понимания самых простых, но совершенно справедливых ожиданий жителей Бишкека, Royal Central Park создаёт модель города "Все в одном", чтобы воплотить мечту о счастливом городе, где люди могут замедлить ритм жизни и установить более глубокую связь с самим собой, сообществом и природой. В ближайшее время будет представлен первый квартал под названием The Essence, который станет отправной точкой на пути к созданию комплексной городской экосистемы.

Royal Central Park - это не просто важная веха на пути модернизации Бишкека, но и символ более масштабного видения: когда города перестают соревноваться в размерах и высоте, а устремляются к глубине - глубине качества жизни, человеческих связей и устойчивого развития. Это и есть новое определение прогресса современного города: не в сухих экономических цифрах, а в индексе счастья его жителей.