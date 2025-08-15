Погода
Кыргызстанцы выступят на молодежном чемпионате мира по борьбе в Болгарии

С 17 по 24 августа в болгарском городе Самоков пройдет молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. В турнире примут участие 650 борцов со всего мира, которые будут соревноваться в вольной, женской и греко-римской борьбе.

Сборная Кыргызстана отправляется на чемпионат с полным составом спортсменов в каждой категории, чтобы побороться за медали.

Состав сборной

Вольная борьба:

57 кг - Баяман Керимбеков

61 кг - Аскат Токтоматов

65 кг - Омурбек Асан уулу

70 кг - Залкарбек Табалдиев

74 кг - Адилет Акылбеков

79 кг - Максат Табылдиев

86 кг - Элнур Акыбаев

97 кг - Айтеңир Максатов

125 кг - Жаргалан Будажапов

Старший тренер: Алмазбек Аскаров

Женская борьба:

50 кг - Дильназ Абдыкадырова

65 кг - Асема Анаркулова

68 кг - Гулнура Таштанбекова

72 кг - Кайыркул Шаршенбаева

76 кг - Айжаркын Жанышбекова

Старший тренер: Билимбек Капарбек уулу

Греко-римская борьба:

55 кг - Омур Ынтымак уулу

60 кг - Кубаныч Аринов

63 кг - Эмирлан Дуйшоналиев

67 кг - Жанторо Мирзалиев

72 кг - Кутман Темирбеков

77 кг - Раатбек Паязбеков

82 кг - Рысбек Калыев

87 кг - Адилет Кенжебеков

97 кг - Салахидин Акназаров

130 кг - Таласбек Бообеков

Старший тренер: Рыскулбек Эгеев

Ожидания и цели

Кыргызстанская сборная нацелена на завоевание медалей во всех трёх стилях борьбы. Турнир предоставит молодым спортсменам возможность проявить себя на международной арене и получить опыт перед взрослыми чемпионатами мира.

Старт соревнований намечен на 17 августа, а финальные поединки пройдут 24 августа.


