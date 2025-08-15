Кыргызстанцы выступят на молодежном чемпионате мира по борьбе в Болгарии

С 17 по 24 августа в болгарском городе Самоков пройдет молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. В турнире примут участие 650 борцов со всего мира, которые будут соревноваться в вольной, женской и греко-римской борьбе.
Сборная Кыргызстана отправляется на чемпионат с полным составом спортсменов в каждой категории, чтобы побороться за медали.
Состав сборной
Вольная борьба:
57 кг - Баяман Керимбеков
61 кг - Аскат Токтоматов
65 кг - Омурбек Асан уулу
70 кг - Залкарбек Табалдиев
74 кг - Адилет Акылбеков
79 кг - Максат Табылдиев
86 кг - Элнур Акыбаев
97 кг - Айтеңир Максатов
125 кг - Жаргалан Будажапов
Старший тренер: Алмазбек Аскаров
Женская борьба:
50 кг - Дильназ Абдыкадырова
65 кг - Асема Анаркулова
68 кг - Гулнура Таштанбекова
72 кг - Кайыркул Шаршенбаева
76 кг - Айжаркын Жанышбекова
Старший тренер: Билимбек Капарбек уулу
Греко-римская борьба:
55 кг - Омур Ынтымак уулу
60 кг - Кубаныч Аринов
63 кг - Эмирлан Дуйшоналиев
67 кг - Жанторо Мирзалиев
72 кг - Кутман Темирбеков
77 кг - Раатбек Паязбеков
82 кг - Рысбек Калыев
87 кг - Адилет Кенжебеков
97 кг - Салахидин Акназаров
130 кг - Таласбек Бообеков
Старший тренер: Рыскулбек Эгеев
Ожидания и цели
Кыргызстанская сборная нацелена на завоевание медалей во всех трёх стилях борьбы. Турнир предоставит молодым спортсменам возможность проявить себя на международной арене и получить опыт перед взрослыми чемпионатами мира.
Старт соревнований намечен на 17 августа, а финальные поединки пройдут 24 августа.