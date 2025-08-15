Погода
UFC подписал сделку с Paramount на $7,7 млрд на фоне связей Уайта с Трампом

- Самуэль Деди Ирие
Ultimate Fighting Championship (UFC) объявил о семилетней сделке с Paramount на $7,7 млрд, что стало важным шагом в отходе от традиционной модели pay-per-view. В рамках соглашения некоторые бои будут транслироваться по сетевому телевидению, а другие станут бесплатными для подписчиков стриминговой платформы, что направлено на расширение аудитории и привлечение глобальных зрителей.

Политический контекст вокруг Даны Уайта

Сделка вызвала внимание к связям президента UFC Даны Уайта с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Уайт открыто поддерживал Трампа, приглашал его на UFC-события и высказывал поддержку проведению боёв UFC в Белом доме. Аналитики предупреждают, что такие связи могут оттолкнуть часть фанатов, особенно учитывая растущую международную и разнообразную аудиторию UFC.

На сегодняшний день только один из 11 действующих чемпионов UFC - американец (Кайла Харрисон), в то время как Австралия и Грузия имеют по нескольку чемпионов. Такая глобальная диверсификация контрастирует с политикой Трампа "Америка прежде всего".

Сдвиги в аудитории

Традиционно основная аудитория UFC - молодые взрослые мужчины - пересекалась с фанатами Трампа, включая слушателей подкаста Джо Рогана. Однако эта демографическая группа становится более независимой, политически разнообразной и всё чаще выражает несогласие с Трампом, что делает связи Уайта с бывшим президентом потенциальным риском для бренда.

UFC исторически адаптировался к запросам фанатов, допуская женских бойцов, поддерживая спортсменов LGBTQ+ и принимая чемпионов со всего мира, что демонстрирует гибкость, противоположную политическим связям Уайта.

Роль Paramount

Paramount, новый медиапартнёр UFC, также оказался в центре критики. Эксперты обращают внимание на урегулирование сети иска по интервью Камалы Харрис и на закрытие шоу Стивена Колберта, что воспринимается как уступка влиянию Трампа. Эти события добавляют сложности в глобальную стратегию UFC.

Стратегическое значение

Отказ от pay-per-view отражает стремление UFC расширить аудиторию, особенно в спорте, где американские бойцы уже не доминируют. Аналитики отмечают, что связи Уайта с Трампом могут как привлекать определённых фанатов, так и отталкивать других, особенно молодую и международную аудиторию.

Основные моменты:

UFC подписал 7-летнюю сделку с Paramount на $7,7 млрд.

Переход от pay-per-view к телевидению и стримингу.

Связи Даны Уайта с Трампом могут стать проблемой для бренда.

Рoster UFC становится всё более международным; только один американский чемпион.

Контроверсии Paramount могут повлиять на имидж UFC.

UFC стоит задача сбалансировать политические связи с глобальной стратегией, удерживать фанатов и обеспечивать долгосрочный рост популярности спорта.


