В Таласе фермер вырастил новые сорта малины и начал экспортировать урожай

Житель села Кок-Кашат Беш-Ташского айыл окмоту Таласского района Назарбеков Талантбек в 2023 году заложил малинник на площади 1,30 га, высадив саженцы сортов "Королевский пингвин" и "Шапка мономаха". И уже в этом году получил до 200 кг ягод. Об этом опыте фермера рассказывает пресс-служба Минсельхоза КР.

Как поясняют эксперты Минсельхоза, эти сорта отличаются ранним созреванием, сочным вкусом и хорошим сроком сохранности.

Часть продукции реализуется на внутреннем рынке, а остальной объём экспортируется в Республику Казахстан. Для сохранения качества ягоды хранятся в охлаждаемых камерах и доставляются к потребителю с соблюдением температурного режима.

Таласское районное управление аграрного развития провело мониторинг на месте и дало рекомендации по правильной обрезке кустов, оптимизации системы капельного орошения и подготовке насаждений к следующему сезону.