Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.30 - 102.30

В Таласе фермер вырастил новые сорта малины и начал экспортировать урожай

190  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель села Кок-Кашат Беш-Ташского айыл окмоту Таласского района Назарбеков Талантбек в 2023 году заложил малинник на площади 1,30 га, высадив саженцы сортов "Королевский пингвин" и "Шапка мономаха". И уже в этом году получил до 200 кг ягод. Об этом опыте фермера рассказывает пресс-служба Минсельхоза КР.

Как поясняют эксперты Минсельхоза, эти сорта отличаются ранним созреванием, сочным вкусом и хорошим сроком сохранности.

Часть продукции реализуется на внутреннем рынке, а остальной объём экспортируется в Республику Казахстан. Для сохранения качества ягоды хранятся в охлаждаемых камерах и доставляются к потребителю с соблюдением температурного режима.

Таласское районное управление аграрного развития провело мониторинг на месте и дало рекомендации по правильной обрезке кустов, оптимизации системы капельного орошения и подготовке насаждений к следующему сезону.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449346
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  