Торобаев распорядился снизить цены на мясо и усилить контроль на рынке

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поручил Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов снизить оптовые цены на мясо. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Кроме того, согласно другому поручению, Службе по антимонопольному регулированию при Министерстве экономики и коммерции было дано задание контролировать розничные цены на мясо. В соответствии с этим, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.

Также Бакыт Торобаев дал дополнительное поручение государственным предприятиям по импорту говядины из-за рубежа.

Отметим, что ранее, в конце июля, под председательством Бакыта Торобаева состоялось межведомственное совещание, на котором было объявлено о введении государственного контроля за ценами на мясо, в результате чего рыночные цены начали постепенно снижаться.

Тогда Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов были даны конкретные поручения усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с Пограничной службой бороться с контрабандой.


