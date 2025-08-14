Игорь Маслов об инвестициях РФ в КР, учебниках и бизнесе "не по лекалам"

Российско-кыргызские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Это не только слова. За ними цифры по увеличению товарооборота, по росту экономики, заинтересованности двух стран друг в друге. Большое внимание уделяется политическим контактам между нашими лидерами. Об этом VB.KG на полях VII Кыргызско-Российского экономического форума сообщил начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Он уверен, подобные форумы, как нынешний VII Кыргызско-Российский экономический иссык-кульский, проводят не по каким-то лекалам. Здесь ищут новые возможности, новые формы и грани сотрудничества.

"Увеличивается количество гостей и география. Сегодня уже около тысячи бизнесменов из разных стран приехали в Кыргызстан и заключают контракты на сотни миллионов долларов. И в этом ключе Российско- Кыргызский фонд развития в очередной раз доказал свою эффективность и флагманские качества", - подчеркнул в интервью нашему изданию Маслов.

Он отметил, что нынешние темы форума: "Цифровой суверенитет", "Развитие искусственного интеллекта" и "Построение общей цифровой системы в рамках ЕАЭС" - наиболее актуальные, наиболее интересные.

"Та палитра спикеров нашей панельной дискуссии, панельных заседаний, показала, что темы новых технологий и образовательных программ обсуждаются в контексте безопасности. Любое явление в человеческой жизни, имеет две стороны: что-то мы приобретаем, но и встречаем новые вызовы на нашем пути. На них мы должны тоже адекватно и своевременно реагировать. Это очень важно", - считает Маслов.

Вместе с Кыргызстаном Россия развивает и реализует образовательные программы, которые намечены на президентском уровне. Это строительство девяти школ.

"Их реализация идет строго по графику. Все находится на президентском контроле. Первые три школы будут введены в эксплуатацию к 1 сентября 2027 года. Также серьезная работа ведется по реформированию и кардинальному преобразованию Кыргызского-Российского Славянского университета. Туда назначен новый ректор - Волков Сергей Юрьевич, наблюдательный совет возглавляет Камчыбек Ташиев, а президент КР, уважаемый Садыр Жапаров, подписал указ о присвоении особого статуса университету. Уже выделены 30 гектаров земли в красивейшем месте, недалеко от Бишкека. Там начнется строительство нового кампуса КРСУ. Источники финансирования зарезервированы, подготовлен проект межправсоглашения, который в самое ближайшее время будет ратифицирован парламентом. То есть, абсолютно по всем направлениям эти планы реализуются", - уверен Маслов.

Начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами рассказал нашей редакции, что еще одним важным моментом кыргызско-российского образовательно сотрудничества является поставка адаптированных к стандартам КР учебников по русскому языку, русской литературе для школьников республики.

"Первая партия адаптированных учебников уже находится на пути в Кыргызстан. Буквально через пару недель ее передадут в школу-интернат в Оше. Так что все намеченные планы не только выполняются, но и по ходу выполнения определяются какие-то новые направления, подписываются соглашения", - сказал Маслов.

Что касается притока российских инвестиций в Кыргызстан, то, по его словам, там где есть гарантии защиты инвестиций, где есть условия развивать какие-то интересные проекты, туда и идет бизнес.

"Тем более, бизнес сейчас социально ориентирован. Помимо того, что он реализует собственные проекты, он создает рабочие места, экосреду для развития и условий жизни. Поэтому, как только будут улучшаться эти самые условия, которые и сейчас неплохие, есть заинтересованность в той или иной работе компаний, то никаких преград для того, чтобы они сюда зашли нет. Наоборот, Российская Федерация всегда готова поддерживать КР, потому что совместная работа, совместные проекты - это контакты. А контакты - разрушение барьеров, которые пытаются искусственно создать на пути нормального развития и стремления людей к общению и прогрессу", - заключил Игорь Маслов.