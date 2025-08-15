Успейте до 31 августа! Кешбэк 1500 сомов и подарки при покупке Honor

Лето тает, как мороженое на солнце – и акция в O!Store на смартфоны HONOR вот-вот завершится, но вы ещё успеваете!

И это отличный повод подготовить вашего школьника или студента к новому учебному году или просто обновить своё устройство.

Супервыгода на смартфоны Honor! У вас всего пару недель, чтобы урвать свой Honor X5b, X6b, X7c, X8c или X9c. Берите любую модель – и получайте 1500 сомов кешбэком на связь и интернет от О!. Плюс ко всему получаете ещё стильный подарок от бренда: чайник или термос на выбор, а к некоторым смартфонам – крутой рюкзак.

Смартфоны Honor радуют большим экраном, стабильной работой и прочной сборкой. Отдельного респекта заслуживает батарея Honor, её ёмкость впечатляет – от 5000 до 6600 мАч. Такой запас энергии легко выдержит любой фестиваль, сотни сторис и пару затянувшихся вечеринок, а в поездках избавит от постоянной охоты за розеткой и тяжести пауэрбанков.

Все смартфоны в O!Store имеют официальную IMEI-регистрацию, что гарантирует их стабильную работу в сетях Кыргызстана. Покупку можно оформить в рассрочку до 12 месяцев без переплат. Закажите новый смартфон прямо сейчас в приложении "Мой О!" с бесплатной доставкой по Бишкеку или приходите в любой O!Store.

31 августа – последний день акции. Потом останется только смотреть на друзей со смартфонами Honor и завидовать. Действуйте!

Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.

Кредит предоставляет ОАО "О!Банк", который может отказать в его предоставлении. ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg.