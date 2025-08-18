Погода
Неделя располагает к реализации крупных планов. Гороскоп с 18 по 24 августа

Неделя интересна важными астрономическими событиями, которые состоятся практически одновременно. В ночь с 22 на 23 августа Солнце переходит в зодиакальное созвездие Дева, а 23 августа состоится последнее Новолуние этого календарного лета. Неделя располагает к реализации масштабных планов. Шаги и решения принятые ранее, позволят в течение этой недели достичь первых значимых результатов и наметить дальнейшие шаги, обозначить новые цели, чему будет способствовать Новолуние, которое состоится 23 августа в 12 часов минут бишкекского времени (9 часов 6 минут утра московского времени). Неделя располагает к проведению деловых и дружеских встреч, свиданий. Если не успели выехать на летний отдых, навёрстывайте упущенное. Удастся получить удовольствие от летнего отдыха. Рекомендуется пополнять багаж знаний, осваивать и внедрять новые техники. Понедельник располагает к поездкам и общению. Полезны поездки. Вторник и среда – время проработки давних обид, особенно возникших в общении с домочадцами и родственниками. Полезно работать с детско-родительскими отношениями. Выгодны покупки для дома, но не в кредит. Четверг – время работать с энергией силы. Удастся проработать страх проявления и публичных выступлений. Пятницу постарайтесь не перегружать. Завершается лунный цикл и многое может валиться из рук. Берегите здоровье. В субботу, 23 августа – Новолуние и переход Солнца в Девы. После 9 часов 6 минут утра важно строить планы до конца 2025 года, мечтать и загадывать желания. Воскресенье полезно посвятить претворению задуманных планов в жизнь. Логика позволит навести порядок в планах и прийти к пониманию причин возникновения проблем.

Овен – решения в сфере финансов дальновидны. Их реализация позволит увеличить доходы, совершить выгодные покупки, а также заняться перспективными инвестициями. Можно совершать сделки с недвижимостью, вкладывать в расширение и развитие собственного дела. Продуманные поездки сложатся увлекательно и полезно, если они не только развлекательные, но и деловые. Поспешные поездки могут привести в досадным происшествиям, которые могут отразиться на здоровье.

Телец – лето стремительно стремиться к своему завершению, но у вас ещё есть возможность устроить непродолжительный, но увлекательный отдых, поправить здоровье и набраться сил для реализации новых идей на работе. Уже на этой неделе может состояться знаковый разговор, который предопределит карьерное развитие и продвижение собственного дела на ближайшее время. Удастся решить вопрос ы с документами. С тратами денег будьте осмотрительнее.

Близнецы – удастся решить финансовые вопросы, получить дополнительные доходы и совершить нужные приобретения, учитывая приближение осени и учебного года. Полезными советами поделятся давние знакомое и друзья. Это поможет начать новые совместные дела и реализовать давние задумки. Лишь споры с домочадцами, особенно в конце недели могут многие усложнить. Воздержитесь от резких высказываний, которые будут вертеться на языке.

Рак – благополучно сложатся поездки, встречи и свидания. Вы сможете многое прийти к важным соглашениям в бизнесе и достучатся до сердца любимого человека. Продуктивно сложатся встречи с руководством и влиятельными людьми, а также посещение госорганов. Удастся оформить нужные документы. Вашим успехам начнут завидовать завистники, а потому не реагируйте на слуха и интриги. Воздержитесь от комментариев, дабы сохранить нервы и здоровье в порядке.

Лев – общение с давними знакомыми вдохновит на новые начинания в работе или учёбе. Принимая советы и критику вы сможете достичь новых высот. Возможны дальние поездки, либо встреча долгожданных гостей. Неспешный ритм последних дней лета, позволит восстановить здоровье и энергию. .Кстати, профилактические процедуры пойдут на пользу. Воздержитесь лишь от незапланированных покупок, инвестиций и прочих грат. В конце недели повышается риск потерь.

Дева – станет ещё больше публичных выступлений, встреч, как деловых, так и развлекательных, а также поездок. Включённость в различные проекты, позволит продвинуть и реализовать собственные проекты, что положительно отразится не только на имидже, но и на доходах. Предложения знакомых стоят того, что на них обратить внимание и не важно чего они будут касаться, дел или летных развлечений. С руководством и влиятельными людьми пока лучше не вступать в споры и опасные дискуссии.

Весы – дела, которые вы начнёте в ближайшее время, станут смыслом практически последних дней лета и всей осени. Эта деятельность будет возможна благодаря встрече с давними друзьями и сослуживцами. В разговорах с ними и родиться идея о длительных проектах, возможно даже совместных. Отложенные поездки и встречи также состоятся на этой неделе. В выходные дни обратите внимание на здоровье и воздержитесь от незапланированных поездок, экстремальных развлечений.

Скорпион – карьера, а вместе с ней и материальное благополучие, начнут плавный рост. Чем выше вы для себя поставите цель, тем большего достигнете. Вы уже готовы для серьёзных, ответственных дел и довольствоваться малым нет смысла. Беритесь за самые сложные поручения, которые доверит вам руководство или открывайте новое направление в бизнесе, если работаете на себя. В последние дни недели воздержитесь от одалживания денег и вложения их в совместные начинания.

Стрелец – у вас появится возможность начать дело, которое окажется успешным и поднимет ваш имидж в глазах окружающих. Мгновенного эффекта ожидать не стоит, но вся ваша деятельность, связанная с обучением, поездками, встречами не будет хаотичной, а выстроится в логическую последовательность, которая увенчается исполнением мечты. Время признаваться в любви. В завершении недели воздержитесь от споров, в которые вас будут втягивать.

Козерог - нужно уметь получать и ценить подарки, а также быть готовым в нужную минуту оказать поддержку людям, для которых вы единственная надежда. В течение этой недели не отказывайте в помощи людям, которые к вам обратятся за советом или материальной поддержке. Эти люди вскоре сыграют огромную роль в вашей судьбе и, отданное вами воздастся с лихвой. Возможны дополнительные финансовые поступления, выгодные покупки, инвестиции. В конце недели будьте осторожнее во время поездок.

Водолей – встреча с давними друзьями или партнёрами станет началом длительного сотрудничества, успешного для обеих сторон. Заключение договоров и появление новых лиц в ближайшем окружении, с которыми вас познакомят покровители, ознаменуют начало новой страницы в вашей жизни. Возможны дальние и длительные поездки, а полученное сообщение даст надежду на продолжение любовного романа. В выходные дни не спешите расставаться с деньгами.

Рыбы – уделите максимум внимания работе и карьере. Вы сейчас закладываете фундамент от которого зависит успех целого этапа жизни. Определите всё, что мешает вашему карьерному росту – недостаток опыта или теоретических знаний, отсутствие хороших связей и начните работу по устранению этих пробелов. В итоге, после определённых усилий вы добьётесь того, чего хотели и не забывайте рассылать резюме. В выходные дни воздержитесь от споров в доме.

Астролог Андрей Рязанцев


