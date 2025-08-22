Посол Китая: на фронтах Второй мировой завязалась дружба народов КНР и КР

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся тематический концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Зрители услышали популярные китайские песни и мелодии: "Ода Красному знамени", "Моя Родина", "Партизанская песня", а также хорошо знакомые всем советские произведения: "Журавли", "Катюша" и "День Победы". Наряду с песнями военных лет артисты исполнили композиции из современных китайских телесериалов "Легенда о героях Кондора" и "Обнажающий меч". Концерт, длившийся полтора часа, завершился патриотической песней "Я люблю тебя, Китай". Выступление артистов вызвало бурные аплодисменты и крики "браво".

Музыкальное сопровождение обеспечил Государственный академический симфонический оркестр имени А. Джумахматова под руководством дирижера Рахата Осмоналиева.

Выступая на концерте, посол КНР в КР Лю Цзянпин отметила, что Китай и Советский Союз, в том числе кыргызский народ, плечом к плечу боролись против фашизма.

"Война сопротивления китайского народа японскому захватчику началась раньше всех, длилась дольше всех и нанесла наибольшие потери японской армии. За 14 лет войны Китай сдерживал до двух третей японских войск. Ценой 35 миллионов жизней наш народ одержал великую победу", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что кыргызский народ также проявил мужество и внес значительный вклад в общую победу. Каждый четвертый житель республики ушел на фронт, и половина из них не вернулась. В 1945 году многие кыргызстанцы в составе Красной армии участвовали в освобождении городов северо-восточного Китая, таких как Харбин и Муданьцзян.

"На полях сражений, кровью и жизнью, завязалась братская дружба между нашими народами. Мы должны сохранить память о прошлом и почтить подвиг героев", - отметила Лю Цзянпин.

По словам посла, в сентябре этого года в Пекине пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. На них приглашены и потомки кыргызских солдат, воевавших в рядах Красной армии.

Она также подчеркнула, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента КР Садыра Жапарова кыргызско-китайские отношения вышли на новый уровень. Китай является крупнейшим торговым партнером Кыргызстана, источником инвестиций и импорта. Совместная работа в рамках инициативы "Один пояс, один путь" дала ощутимые результаты, включая проекты по строительству железной дороги и другой инфраструктуры.

Мероприятие было организовано посольством КНР в Кыргызстане, Обществом дружбы Кыргызстан–Китай и Китайским культурным центром в Бишкеке.