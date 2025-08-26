Погода
Впервые на Кубке мира по парашютному спорту выступит команда Кыргызстана

- Светлана Лаптева
Впервые в истории Кыргызстана наша страна будет представлена на мировом первенстве по парашютному спорту. Об этом сообщили VB.KG в Федерации парашютного спорта КР, представитель которой ответил на ряд наших вопросов.

Кубок мира состоится в Нидерландах, и туда отправится команда кыргызстанских парашютистов.

Видео-ролик с невероятно красивыми и экстремальными элементами, которые спортсмены Кыргызстана выполняют в воздухе, уже набрал популярность среди зрителей. Закадровые комментарии самих парашютистов на английском языке добавили ролику особую атмосферу. Отвага, смелость и отточенность движений на высоте тысяч метров над землей вызывают восхищение.

Смелость и уровень исполнения элементов в воздухе потрясающие! Кто представляет нашу страну на чемпионате мира?

- Кыргызстан представляют опытные спортсмены.

Мастер спорта международного класса) Алексей Сергеевич Денисов, чемпион России в дисциплине фрифлай, 5 место на чемпионате России по фрифлай 2018 г, дважды чемпион России 2VFS, бронзовый призер чемпионата России по 4 vfs, 2х Чемпион России по Фристайлу (в небе).

Многократный победитель и призер Чемпионатов России в дисциплине Динамика 2way в трубе, 10*кратный чемпион Дубая по VFS, 2 way dynamic, 4 way dynamic. Официальный тренер 2 вертикальных женских успешно поставленных национальных рекордов. Рекордсмен России 7 раз в классе вертикальные формации в небе. Рекордсмен Португалии в классе вертикальные формации. Воспитал больше 40 рекордсменов, участвовавших в российских и мировых рекордах. Воспитал несколько чемпионов России в небе и в трубе. С одной из воспитанниц сейчас прыгает в команде фрифлай и фристайл и она за 3 года получила МСМК - самый быстрый в истории парашютного спорта России.

Мастер спорта международного класса Екатерина Владимировна Акуленко:

Трехкратная чемпионка России по фрифлаю в небе. Чемпионка России по танцам в трубе. 2х кратная вице-чемпионка России по фристайлу в небе. Многократная Чемпионка Дубая и ОАЭ по фристайлу и трубным дисциплинам.

Мастер спорта Гусенков Антон Михайлович,

Двухкратный чемпион России по Freefly (парашютный спорт), чемпион России 2 vfs (аэротруба).

Многократный призер в различных аэротрубный дисциплинах. Многократный чемпион ОАЭ и Дубая по VFS, 2 way dynamic, 4 way dynamic.

Подготовил 2 команды для успешных выступлений в 2 vfs, и тренировал вингсьют спортсмена, который сейчас многократный чемпион России в своей дисциплине.

Расскажите подробнее о дисциплине фрифлая, в которой выступают наши спортсмены

Дисциплины фрифлая в парашютном спорте включают: одиночные прыжки для отработки элементов, командный фрифлай (два спортсмена и оператор), а также крупномасштабные групповые прыжки - Big Way (фигуры из 4+ человек) и 3D-формация (сочетание "классических" групповых и фрифлай-поз).

Спортсмены перемещаются во всех плоскостях, выполняя акробатические трюки и статичные позы, и могут соревноваться как в обязательных программах, так и в произвольных.

Виды фрифлай-прыжков:

Одиночный прыжок - используется для отработки отдельных элементов, например, поз (хэддаун, сит, бэкфлай) и перемещений, особенно на начальных этапах обучения.

Командный фрифлай - прыжок двух спортсменов и воздушного оператора, которые выполняют обязательную и произвольную программы с акробатическими элементами и статичными позами.

Система оценки на соревнованиях:

Система оценки фрифлая похожа на судейство произвольной программы в фигурном катании, где наряду с обязательными элементами, команда готовит произвольную программу, демонстрируя все свои возможности и создавая новые трюки.

Кубок мира и чемпионат Европы по парашютному спорту - 2025 - важнейшее событие в мире парашютного спорта. Кубок мира и чемпионат Европы принимает компания Skydive Teuge . Организаторы хотят показать Нидерланды - как международный центр для проведения соревнований по парютному спорту высокого уровня.


Комментарии
