Свежий взгляд поможет решить старые проблемы. Гороскоп с 25 по 31 августа

Последняя неделя календарного лета пройдёт при растущей Луне, позволяя приступить к реализации возникающих идей и планов. Оригинальный взгляд на давние проблемы позволит отыскать их решение. Сложности могут доставлять непродуманные преобразования, а также интриги и слухи. Поддавшись порывам эмоций можно переборщить с высказываниями и преобразования повлекут за собой конфликты, расставания, которые изначально не входили в планы. Повышается риск кражи идей, а потому не делитесь ими, прежде чем не воплотите в жизнь. Продумывая каждое слово и каждое действие, удастся провести созидательные разговоры, которые выведут отношения на новый уровень. Понедельник благоприятен для детального разбора возникших проблем. Удастся понять причину их возникновения. Удачны продуманные покупки и сделки. Вторник, среда располагают к проработке конфликтных ситуаций, поиску компромисса. Время проводить переговоры. Неплохо сложатся поездки. С понедельника по среду – благоприятное время для посещения парикмахера, диетолога и косметолога. Четверг, пятница и суббота располагают к работе с юридическими документами. Воздержитесь от кредитов и покупок в кредит. Воскресенье благоприятствует поездкам, общению, встречам с друзьями и вечеринкам.

Овен – последняя неделя лета преподнесёт как приятные, так и не очень сюрпризы. Возможны незапланированные встречи с друзьями и свидания, а также поездки на природу, которые позволят насладиться последними деньками календарного лета. Удастся также пополнить казну и совершить важные приобретения. С другой стороны, дабы не испортить себе настроение, воздержитесь от споров с коллегами и знакомыми, а также повремените с рискованными инвестициями, Всё это может изрядно подпортить настроение.

Телец – вы сможете решить сложные вопросы с влиятельными людьми и руководством, совершить поездки, устроить деловые встречи, дружеские посиделки и свидания, но только при одном условии, если не будете нервничать и срываться по каждому пустяку. Гневные эмоции и возмущения не только не помогут делу, но и ещё больше всё усложнят. Последовательно решая возникающие вопросы, вы успешно справитесь со всеми вызовами и проведёте последнюю летнюю неделю с пользой, сохранив лучшие впечатления от уходящего лета.

Близнецы – пытаясь решить с наскока возникающие сложные вопросы, вы ещё больше всё усложните. В порыве эмоций решив всё поменять, вы разрушите удачные начинания и сожжёте мосты на пути к решению проблемы. Сумев подстроиться под обстоятельства, вы найдёте нужные слова в общении с руководством и людьми, от которых зависит решение значимых вопросов, получите документы, увеличите доходы и под занавес лета ещё и устроите развлекательную поездку.

Рак – увеличить доходы, а также сохранить сбережения удастся, если вы не поддадитесь на соблазны лёгких доходов и не станете покупать первое попавшееся в ажиотаже при подготовке к учебному году и осени. Продуманные шаги позволят воспользоваться реальными возможностями, которые пополнят казну, заметить подвохи в сомнительных предложениях, что в итоге пополнит казну и убережёт от ненужных трат. Поездки, деловые и развлекательны встречи пройдут своим чередом, позволив насладиться последними летними деньками.

Лев – столкнувшись с резкой критикой в свой адрес, не теряйте время на оправдание и попытку переубедить собеседника. Оставьте его при своём мнении и наслаждайтесь последними деньками этого лета. Порадуют своими сообщениями и предложениями давние знакомые, благодаря чему удастся осуществить оставшиеся планы на это лета. Удастся отдохнуть, зарядиться энергией и настроиться на деловой ритм, который также начнёт ускоряться, поскольку начнут оживать деловые связи, замершие во время лета.

Дева – ваша энергия сейчас на подъёме и важно её направить в нужное русло. Поездки, общение с людьми издалека, свидания и бизнес начинания помогут воплотить ваши смелые планы в жизнь. Вы познакомитесь с интересными личностями и возможно и с будущей половинкой. В последнюю неделю лета не отвлекайтесь на интриги и слухи, которые могут затрагивать и личные отношения. Обиды знакомых и близких людей зачастую окажутся необоснованными и не по адресу.

Весы – решение, которое подскажет интуиция, окажется наиболее верным, а предчувствия предостерегут от опрометчивых шагов. Вы поймёте, чего от вас ожидают близкие люди и ваши слова вместе с поддержкой окажутся своевременными, а шаги, предпринятые для решения финансовых проблем, многое решат. Многочисленные советы и противоречивая информация собьют с толку. Пытаясь разобраться в потоке всевозможных советов, вы всё больше будете отдаляться от единственно верного решения, о котором вы и так знали.

Скорпион – руководство и домочадцы могут каждый по-своему вас раздражать, но воздержитесь от прямолинейных высказываний. Выдержав паузу, вы дождётесь момента, когда они насладятся попытками самоутверждения и сами обратятся к вам за советами и поддержкой. В это время и решайте вопросы, связанные с финансами и покупками. Всё устроиться так, как вам бы и хотелось. В общении с друзьями и деловыми партнёрами будет понимание и гармония, .

Стрелец – решив всё поменять на работе, а возможно и сменить место работы, вы на шаг опередите своих конкурентов, получив поддержку и одобрение влиятельных людей. Легко удастся уладить вопросы с получением документов. Всё будет идти как по маслу, но только до тех пор, пока вы не решитесь на споры с руководством, представителями госорганов и прочими влиятельными людьми. Переоценив свою значимость, вы в одночасье лишитесь нужной поддержки.

Козерог - участие в необычных для вас мероприятиях придаст импульс делам и новое звучание отношениям. Поездки окажутся не только интересными, но и значимыми, что усилит впечатление от деловых встреч и свиданий, создавая яркие впечатления от последних дней уходящего лета. Быстро могут прийти отправленные грузы или заказанные через интернет товары. На волне эмоционального подъёма бдительности не теряйте. Излишняя откровенность, даже со знакомыми людьми, даст серьёзные козыри вашим соперникам.

Водолей – изменения в доме потребуют финансовых вложений, но выбрав курс на обновление, вы найдёте источники финансирования этих затей. Возможен рост доходов от дополнительной работы или своего дела, а также удачные сделки с недвижимостью или продажа ненужных вам вещей. На вашем пути могут повстречаться знакомые с заманчивыми предложениями. Потратив деньги на эти проекты, либо заняв деньги, вы можете забыть о сделанных вложениях, считая их как невозвратные траты.

Рыбы – ошибки в работе и эмоции могут сбивать столку, мешая работе. Будьте выше досужих сплетней и предвзятых комментариев, особенно касающихся результатов вашей работы. Продолжая претворять в жизнь намеченное, вы пополните казну и сохраните настроение, а также здоровье. Полученные сообщения помогут определиться как с дальнейшим обучением и развитием, так и с планами на отдых в последние летние деньки. Возможны приятные поездки и встречи.

Астролог Андрей Рязанцев