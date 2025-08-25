"Неман" с футболистами из КР проиграл "Райо Вальекано" в Лиге конференций

Гродненский "Неман" из Беларуси уступил с минимальным счетом 0:1 в первом домашнем матче плей-офф Лиги конференций мадридскому "Райо Вальекано".

Белорусские клубы свои домашние матчи еврокубков проводят на нейтральном поле и при пустых трибунах.

"Неман", в составе которого выступают футболисты из Кыргызстана - защитник Амантур Шамурзаев и полузащитник Гулжигит Борубаев, играл в венгерском Сегеде. Судьба встречи решилась на 77-й минуте, когда Альваро Гарсия поразил ворота белорусской команды.

Борубаев вышел на замену на 70-й минуте, а Шамурзаев на поле не появился.

Ответный матч состоится в Мадриде, на стадионе "Кампо-де-Вальекас". 28 августа. Победитель по сумме двух матчей попадет в групповой раунд Лиги конференций - третьего по значимости клубного турнира УЕФА.

"Неман" впервые пробился в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров. На предыдущих этапах клуб из Гродно прошел армянский "Урарту" (2:1 и 4:0), словацкий "Кошице" (3:2 и 1:1) и фарерский "Клаксвик" (0:2 и 2:0, победа по пенальти).

Нынешний розыгрыш Лиги конференций УЕФА является пятым по счету. Ранее главный приз ЛК завоевывали итальянская "Рома", английские "Вест Хэм", "Челси" и греческий "Олимпиакос".

Лигa конференций. Раунд плей-офф. Первые матчи:

21 августа:

Неман (Беларусь) - Райо Вальекано (Испания) - 0:1 (0:0)

Гол: Гарсия, 77 (0:1).

Предупреждения: Сергей Пушняков, 15, Михаил Козлов, 82.

г. Сегед (Венгрия), стадион: Szent Gellert Forum.