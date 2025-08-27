Директор НЦКиТ: Мы планируем к 2030 году снизить смертность от CCP на 25%

В Бишкеке прошел круглый стол "Современные модели высокотехнологичных кардиологических центров: перспективы и будущее развития сотрудничества между Национальным центром кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова и Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии имени академика Е. Чазова".

Директор Национального центра кардиологии и терапии Талант Сооронбаев рассказал:

"К сожалению, у нас в стране очень много больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Болезни молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели смертности. Умирают люди в возрасте 30, 40, 50 лет, то есть в трудоспособном возрасте. Каждый год примерно 20 тысяч человек от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от болезней сердца и сосудов. Именно поэтому нам нужно укреплять потенциал кардиологической службы. Этим мы сейчас и занимаемся.

Мы разработали национальную программу "Здоровое сердце", и одна из главных задач в ее рамках – создание новой модели высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера на базе нашего центра. Эта работа уже начата. Первый этап модернизации завершен: мы создали рентгенхирургический экспертный центр международного уровня.

В прошлом году успешно была запущена программа "Острый инфаркт миокарда 24/7". Более тысячи пациентов получили своевременную и качественную помощь, и наши специалисты сохранили им жизнь. Эти люди не стали инвалидами, они вернулись к своим семьям и продолжили трудовую деятельность.

Сегодня у нас оказывается высокотехнологичная помощь бесплатно: устанавливаются стенты, электрокардиостимуляторы, проводятся современные операции, включая радиочастотную аблацию при нарушениях ритма сердца. Мы создаем высокотехнологичный кластер, опираясь на успешный опыт Российской Федерации. Наш центр и Национальный центр кардиологии имени академика Чазова связывает долгая история сотрудничества. Академики Чазов и Миррахимов были близкими друзьями и вместе развивали кардиологию еще в советское время. Сейчас мы заключили соглашение и создаем новую модель совместно с российскими коллегами. Сегодня в Бишкек приехал директор центра академик Сергей Бойцов, и мы обсуждаем стратегии снижения смертности от болезней сердца, опыт Российской Федерации и то, как его можно применить у нас.

Одна из наших важных задач – создание сильных региональных кардиологических центров. В этом году такие центры откроются в Балыкчы, Таласе и Нарыне. Оборудование уже закуплено, в ближайшее время оно будет установлено, и помощь станет доступна жителям регионов. Это очень важно, чтобы люди не ехали за сотни километров в Бишкек, а получали качественную медицинскую помощь на местах.

Мы начали также работу по созданию интегрированной системы профилактики, ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на районном уровне. Это будет реализовано с использованием цифровых технологий. Даже если пациент окажется в самом отдаленном селе с острым инфарктом, врачи смогут поставить диагноз и вместе со специалистами нашего центра определить, где ему окажут помощь.

Сегодня тромболитическая терапия при инфаркте миокарда доступна во всех районах Кыргызстана. Если раньше ее проводили только у нас в Бишкеке, то сейчас сотни жизней спасаются в районных больницах.

Наша программа "Здоровое сердце" находится на согласовании в администрации президента. Мы планируем, что к 2030 году сможем снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25% и спасти около 5 тысяч жизней. Для нас главное – доступность и качество помощи для каждого жителя Кыргызстана",- заявил Сооронбаев.