В этом году в 120 школах Бишкека будут обучаться более 260 тысяч учащихся

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев принял участие в торжественной линейке в школе №43, расположенного в жилмассиве Ак-Бата. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Градоначальник поздравил учеников с Днем знаний и началом нового учебного года.

"Школа - это не просто здание, это образование, воспитание и путь в будущее",- отметил он.

Мощность новой школы №43 составляет 650 мест. Общая площадь - более 5 тысяч квадратных метров, предусмотрено 22 учебных класса, в том числе 6 - для начальных классов. Официальное открытие данной школы прошло 29 августа 2025 года в рамках планового открытия 100 социальных объектов по всему Кыргызстану с участием Президента КР в онлайн-формате.

Подрядная организация является ОсОО "Эталон Вин Спец Строй".

"В этом году в 120 школах нашей столицы будут обучаться более 260 тысяч учащихся, в том числе более 39 тысяч учащихся 1-2 классов. Мы прилагаем все усилия для создания условий ради наших детей – будущего нашей страны, – чтобы они получали достойное образование и развивались во всех сферах. Ежегодно мы увеличиваем мощность школ и строим новые.

При поддержке Главы государства Садыра Нургожоевича за последние годы построено 15 дополнительных зданий школ и 9 новых",- отметил глава города.

Также Айбек Джунушалиев выразил благодарность учителям за их плодотворный труд, знания и стойкость.