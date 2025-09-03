В Ак-Талинском районе малина сорта "Полька" дала хороший урожай

В Ак-Талинском районе фермеры переходят на садоводство, выращивая на небольших участках новые виды ягод. Фермеры экспериментально посадили малину сорта "Полька" на 20 сотках земли. В настоящее время 1 кг малины продают по 350 сом, обеспечивая своей семье дополнительный доход. В последующие годы планируется расширить площади и увеличить производство. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сорт "Полька" отличается следующими характеристиками:

Крупные, сочные и сладкие ягоды;

Раннее созревание, высокий и стабильный урожай, хорошая сохранность;

Востребован как на внутреннем рынке, так и на экспорт;

Идеален для консервирования и приготовления компотов.

На сегодняшний день в соответствии с требованиями времени фермеры района внедряют новые методы садоводства, выращивая на своих участках смородину, крыжовник, малину.

Эта инициатива на практике уже показывает, что садоводство может быть распространено в каждом селе Ак Талинском районе, увеличивая доход каждой семьи.