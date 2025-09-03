Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 101.20 - 102.20

В Ак-Талинском районе малина сорта "Полька" дала хороший урожай

236  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ак-Талинском районе фермеры переходят на садоводство, выращивая на небольших участках новые виды ягод. Фермеры экспериментально посадили малину сорта "Полька" на 20 сотках земли. В настоящее время 1 кг малины продают по 350 сом, обеспечивая своей семье дополнительный доход. В последующие годы планируется расширить площади и увеличить производство. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сорт "Полька" отличается следующими характеристиками:

Крупные, сочные и сладкие ягоды;

Раннее созревание, высокий и стабильный урожай, хорошая сохранность;

Востребован как на внутреннем рынке, так и на экспорт;

Идеален для консервирования и приготовления компотов.

На сегодняшний день в соответствии с требованиями времени фермеры района внедряют новые методы садоводства, выращивая на своих участках смородину, крыжовник, малину.

Эта инициатива на практике уже показывает, что садоводство может быть распространено в каждом селе Ак Талинском районе, увеличивая доход каждой семьи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450164
Теги:
Нарынская область, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  