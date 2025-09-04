Жители Таш-Добо требуют расследования коррупционных схем айыл окмоту

В Чуйской области разгорается громкий скандал. Жители села Таш-Добо выступили с открытым обращением, в котором обвиняют главу Арашанского айыл окмоту Болгонбаева в коррупции, финансовых махинациях и систематическом нарушении прав граждан. Более того, они уверены, что аким Аламудунского района прикрывает его противоправную деятельность, так как к нему тоже обращались сельчане, но, как уже все поняли, безрезультатно. Зато "хайповать" последний умеет, даже успел переплюнуть всех, в том числе и мэра Оша, – чего стоят только черная футболка и лыжные очки.

По словам сельчан, факты многочисленных нарушений подтверждаются аудиторскими отчетами, свидетельскими показаниями, а также фото- и видеоматериалами. Однако, несмотря на наличие документов о недостаче бюджетных средств, виновные до сих пор продолжают свою "трудовую деятельность".

Обращение подписали 50 семей села Таш–Добо, так что можно быть уверенным, рано или поздно развязка в этом конфликте обязательно наступит, и как показывает история Кыргызстана за последние несколько лет, скорее всего не в пользу чиновников.

Жители уверяют, что Болгонбаев искусственно завышал цены при госзакупках, создавал фиктивные объекты для "освоения" бюджета. Они привели в пример строительство детской площадки, которую официально построили на 3 миллиона 600 тысяч сомов.

"Вот посмотрите фото и видео этой детской площадки. Вы думаете, она стоит 3 миллиона 600 тысяч сомов, на которую якобы столько потратили? Это уже факт, но почему то на него закрывают глаза. Также он объявлял два тендера на строительства системы водоснабжения для села, но ничего так и не построил, а бюджетные средства были освоены. Тендерные документы вот можете посмотреть. Мы видим финансовые махинации, подделку документов и полный беспредел. Но он спокойно заявляет, что у него есть "поддержка сверху", - рассказывают сельчане.

Отдельный скандал связан с земельными вопросами. Так еще 2 года назад наше издание писало, что жители села неоднократно обращались к местным властям с жалобой на одного местного землевладельца, который незаконно приобрел земли общего пользования. Напомним, пенсионер Эсенбек Артыкулов приобрел территорию в несколько гектаров земли между селом и пастбищами, где пролегает дорога для скота, арык из лотков и бассейн суточного регулирования (БСР), водой которого пользуются все местные жители. В этой связи, говорили они и продолжают на своем настаивать, это незаконно, так как земля возле лотков и БСР считается полосой отчуждения, которая необходима для эксплуатации водных объектов, то есть она не может быть кому-то продана. Интересно, что в Службе водных ресурсов высказали нам аналогичное мнение, сославшись на водный и земельный кодексы.

Жалобы всем селом по этому поводу шли во все инстанции, но до сих пор нет никакой реакции.

Еще одной серьезной проблемой для сельчан стала земельная амнистия. Около 40 семей села так и не смогли узаконить свои участки.

"Срок был дан до 1 июля этого года. Но еще больше года назад мы сдали свои документы для получения госактов на право частной собственности. Президент страны дал нам шанс, а местные власти делают все наоборот. Глава айыльного аймака год держал наши документы просто так, ничего не предпринимая, как будто чего-то ждал. Потом мы стали обивать пороги Аламудунского акимиата. Люди часами сидели в коридорах, но на них только кричали и выгоняли. Это же простые люди и они не умеют защищать свои права. Поэтому мы просим президента обратить внимание на наши проблемы", - сказали жители села.