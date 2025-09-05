Алжирская чемпионка Иман Хелиф не выступит на ЧМ-2025 в Ливерпуле

Алжирская боксерша Иман Хелиф не сможет принять участие в чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия). Причиной стало решение World Boxing о введении обязательного гендерного тестирования, сообщает Sports.kz.

По информации Sky Sports, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) не успеет рассмотреть апелляцию спортсменки до старта турнира, который начнется 4 сентября.

Мера обязательного тестирования была введена после скандалов на Олимпийских играх 2024 года, где Хелиф завоевала золотую медаль. Несмотря на поданную апелляцию, время для вынесения решения оказалось недостаточным.

Отметим, что в 2023 году боксерша уже была недопущена к чемпионату мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) из-за повышенного уровня тестостерона.