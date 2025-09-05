Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

Алжирская чемпионка Иман Хелиф не выступит на ЧМ-2025 в Ливерпуле

307  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Алжирская боксерша Иман Хелиф не сможет принять участие в чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия). Причиной стало решение World Boxing о введении обязательного гендерного тестирования, сообщает Sports.kz.

По информации Sky Sports, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) не успеет рассмотреть апелляцию спортсменки до старта турнира, который начнется 4 сентября.

Мера обязательного тестирования была введена после скандалов на Олимпийских играх 2024 года, где Хелиф завоевала золотую медаль. Несмотря на поданную апелляцию, время для вынесения решения оказалось недостаточным.

Отметим, что в 2023 году боксерша уже была недопущена к чемпионату мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) из-за повышенного уровня тестостерона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450270
Теги:
бокс, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  