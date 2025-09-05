Погода
В Джалал-Абаде имам и специалист ДУМК организовали коррупционную схему

ГКНБ КР установлен факт незаконного отчуждения земельного участка, расположенного на территории мечети "Соолихин" в Джалал-Абаде, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что в 2016 году бывший имам указанной мечети "Соолихин" Б.А.А., вступив в сговор со специалистом ДУМК Б.А.А. и экс-главой Ырысского айылного окмоту Сузакского района И.К.А., организовали коррупционную схему, в результате чего бывшая парковочная зона мечети площадью 350 кв. м. была незаконно выведена в частную собственность с последующим переоформлением на специалиста ДУМК Б.А.А..

Данные действия сопровождались грубыми нарушениями законодательства, в том числе несоблюдением порядка проведения аукциона, что свидетельствует о целенаправленном злоупотреблении полномочиями и реализации коррупционной схемы.

В рамках расследования уголовного дела специалист ДУМК Б.А.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР, в отношении бывшего имама Б.А.А. и бывшего главы айыл окмоту И.К.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


Теги:
Джалал-Абадская область, мечеть, ДУМК, Кыргызстан
