Кубок Наций CAFA-2025: Иран вышел в финал, Индия поборется за бронзу

4 сентября в Гиссаре (Таджикистан) завершился групповой этап в квартете "B" Кубка Наций CAFA-2025.

Сборная Ирана сыграла вничью с Таджикистаном (2:2) и, набрав 7 очков, стала первым финалистом турнира. В параллельном матче Афганистан и Индия не выявили победителя (0:0). Благодаря победе в очном поединке над Таджикистаном, именно Индия (4 очка) получила право сыграть за бронзовые медали.

Таджикистан также завершил групповой этап с 4 баллами, но уступил Индии по дополнительным показателям. Афганистан с 1 очком покинул турнир.

5 сентября в Ташкенте определятся финалист и участник матча за бронзу из группы "А": сыграют Туркменистан - Оман и Узбекистан - Кыргызстан.

Финал и матч за третье место пройдут 8 сентября. Действующий обладатель трофея - сборная Ирана.


