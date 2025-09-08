Погода
На 16-ом заседании КСЧС ОДКБ в Чолпон-Ате подчеркнули рост техногенных ЧС

- Светлана Лаптева
В городе Чолпон-Ата под председательством министра чрезвычайных ситуаций КР, генерал-лейтенанта Бообека Ажикеева, прошло 16-е заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям Организации Договора о коллективной безопасности (КСЧС ОДКБ).

В работе Координационного совета приняли участие главы чрезвычайных ведомств Республики Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Российской Федерации и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Делегаты подвели итоги деятельности Координационного совета за прошлый год и рассмотрели план совместных мероприятий на 2026 год, направленных на повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В приветственной речи глава МЧС КР Бообек Ажикеев отметил, что устойчивое будущее невозможно без тесного взаимодействия чрезвычайных ведомств.

"Только объединяя наши усилия, мы сможем защитить наши страны от чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул председатель Координационного совета Бообек Ажикеев.

В ходе заседания члены КСЧС обсудили вопросы проведения в 2026 году специального учения "Скала", которая планируется провести на территории Республики Таджикистан.

Также, по словам заместителя Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова был рассмотрен вопрос о создании Гуманитарного центра для координации реагирования на чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском регионе.

Совет принял решение о создании рабочей группы для оценки данной инициативы и проработки практической части её реализации.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский в своем выступлении подчеркнул высокий уровень рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, что требует от спасательных ведомств принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности населения и функционирования экономики в современных условиях.

В ходе работы КСЧС участники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия с международными организациями с целью использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

По итогам заседания председательство в КСЧС ОДКБ было передано МЧС России.

Александр Куренков выразил благодарность кыргызской стороне за эффективную координацию взаимодействия спасательных ведомств государств - участников ОДКБ и подтвердил, что Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации продолжит председательствовать в работе Координационного совета, основываясь на принципах сотрудничества и взаимной поддержки.

Он также сообщил, что 17-е заседание КСЧС ОДКБ планируется провести в июне 2026 года в городе Санкт-Петербург, Россия.


