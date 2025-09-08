В Финляндии впервые на турнире по танцам на льду выступит однополый дуэт

На официальных национальных соревнованиях по танцам на льду в Финляндии впервые в истории примет участие однополый дуэт. В составе пары выступят финская и британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг.

Федерация пересмотрела правила, и теперь спортсменок будут обозначать как "фигурист А" и "фигурист Б" вместо традиционных категорий "мужчина" и "женщина".

При этом на международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) такие дуэты пока не участвуют, поскольку правила ISU остаются без изменений.