В Бишкеке с начала года выявлено порядка 8 тысяч нарушений на 62 млн сомов

Муниципальной инспекцией мэрии города Бишкек за 8 месяцев 2025 года проведена масштабная работа по соблюдению Правил благоустройства города Бишкек, обеспечению санитарного состояния со стороны горожан и хозяйствующих субъектов на территории столицы.

В рамках повседневной служебной деятельности организовано 920 рейдовых мероприятий, в ходе которых осуществлялся контроль за соблюдением установленных норм и правил на рынках, улицах, общественных местах, а также вблизи объектов торговли.

За указанный период проведено 484 дежурства, направленных на своевременное реагирование на правонарушения, в том числе в ночное время и в выходные дни.

Инспекцией проинспектировано 23 698 хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности. Выявлено 7 892 нарушения, по каждому из которых составлены соответствующие протоколы в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях на общую сумму 62 002 500 сомов.

Также проводилась активная разъяснительная работа среди предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения действующего законодательства. Сотрудниками инспекции выдано множество предписаний об устранении нарушений, за исполнением которых осуществляется постоянный контроль.

Муниципальная инспекция продолжает целенаправленную работу по наведению порядка и созданию безопасной, чистой городской среды, призывая горожан к ответственности в вопросах соблюдения установленных правил.