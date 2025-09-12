Жительница Кара-Балты пропала в 2020 году. Ее тело нашли спустя 5 лет

В горах Сосновки нашли тело пропавшей в 2020 году жительницы Кара-Балты. По подозрению в убийстве задержан её бывший гражданский супруг.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 9 сентября 2025 года с северной стороны села Сосновка в горной местности возле водоёма было обнаружено тело 39-летней Б.М., пропавшей в августе 2020 года. На теле имелись признаки насильственной смерти.

По данным следствия, в день исчезновения женщина находилась вместе со своим бывшим гражданским супругом С.Р.1976 года рождения. Установлено, что между ними произошёл конфликт на почве ревности. Мужчина нанёс ей телесные повреждения, приведшие к смерти, после чего закопал тело, чтобы скрыть преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются.