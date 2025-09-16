Жители Таш-Добо поддерживают инициативу торага ЖК об избрании айыл окмоту

Жители села Таш-Добо Арашанского айыл окмоту выразили поддержку инициативе торага Жогорку Кенеша КР Нурланбека Тургунбек уулу о внесении поправок в закон об органах местного самоуправления. Речь идет о ротации глав сельских управ.

Напомним, ранее был принят закон о ротации руководителей местных администраций, согласно которому граждане не могут возглавлять айыл окмоту, где родились и выросли. Документ был инициирован кабмином. По словам спикера ЖК, эта норма себя не оправдала.

"Что касается губернаторов, акимов, начальников правоохранительных органов - здесь ротация проводилась и оправдала себя. Но в айыл окмоту этого не произошло. Сегодня в ряде районов и нескольких селах нет руководителей - места остаются вакантными, так как туда никто не идет работать. Люди приходят на 2–3 месяца и уходят. Я обсудил этот вопрос с президентом, кабмину даны поручения. В ближайшее время, уже на следующей неделе, должны поступить поправки в закон, и мы их рассмотрим. Люди ждут. Нужно вернуть, как было раньше, чтобы граждане могли возглавлять айыл окмоту в своих селах. Человек переживает за свою малую родину, а в чужом селе он так работать не будет. Если норма себя не оправдала, мы должны ее исправить", - заявил Тургунбек уулу.

Сельчане из Таш-Добо убеждены, что слова спикера подтверждает ситуация с нынешним главой Арашанского айыл окмоту Болгонбаевым.

"В Таш-Добо проживает около 10 тысяч человек, фактически, 14–15 тысяч. В Арашане около 4 тысяч. По логике, именно Арашан должны были присоединить к нашему селу, но почему-то Таш-Добо присоединили к Арашану. Раньше мы были в Таш-Добонском айыл окмоту, а теперь мы называемся Арашанским айыл окмоту. Во главе управления поставили жителя Арашана, и мы видим откровенную дискриминацию в отношении жителей нашего села. К примеру, жители Таш-Добо который год не могут получить амнистию своих участков, а у жителей Арашана таких проблем нет", - заявили они.

Напомним, ранее жители села Таш-Добо выступили с открытым обращением, в котором обвиняют главу Арашанского айыл окмоту Болгонбаева в коррупции, финансовых махинациях и систематическом нарушении прав граждан. Более того, они уверены, что аким Аламудунского района прикрывает его противоправную деятельность, так как к нему тоже обращались сельчане, но, как уже все поняли, безрезультатно. Зато "хайповать" последний умеет, даже успел переплюнуть всех, в том числе и мэра Оша, – чего стоят только черная футболка и лыжные очки.

По словам сельчан, факты многочисленных нарушений подтверждаются аудиторскими отчетами, свидетельскими показаниями, а также фото- и видеоматериалами. Однако, несмотря на наличие документов о недостаче бюджетных средств, виновные до сих пор продолжают свою "трудовую деятельность".

Обращение подписали 50 семей села Таш–Добо, так что можно быть уверенным, рано или поздно развязка в этом конфликте обязательно наступит, и как показывает история Кыргызстана за последние несколько лет, скорее всего не в пользу чиновников.

Жители уверяют, что Болгонбаев искусственно завышал цены при госзакупках, создавал фиктивные объекты для "освоения" бюджета. Они привели в пример строительство детской площадки, которую официально построили на 3 миллиона 600 тысяч сомов.

"Вот посмотрите фото и видео этой детской площадки. Вы думаете, она стоит 3 миллиона 600 тысяч сомов, на которую якобы столько потратили? Это уже факт, но почему то на него закрывают глаза. Также он объявлял два тендера на строительства системы водоснабжения для села, но ничего так и не построил, а бюджетные средства были освоены. Тендерные документы вот можете посмотреть. Мы видим финансовые махинации, подделку документов и полный беспредел. Но он спокойно заявляет, что у него есть "поддержка сверху", - рассказывают сельчане.