Реформа GST в Индии добавит 2 трлн рупий в экономику - Нирмала Ситараман

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что предстоящая масштабная реформа налога на товары и услуги (GST) высвободит 2 триллиона рупий (примерно 24 миллиарда долларов США), которые останутся в распоряжении граждан и бизнеса вместо уплаты налогов. Эти средства, по её словам, придадут новый импульс экономике и поддержат спрос внутри страны.

Выступая на мероприятии в Вишакхапатнаме, Ситараман рассказала о ключевых изменениях в налоговой системе. Основным нововведением станет переход к двухставочной структуре - 5% и 18%, что существенно упростит администрирование и снизит налоговую нагрузку на потребителей.

"Благодаря этой реформе в экономику будет влито 2 трлн рупий. Эти деньги останутся у людей и бизнеса, тогда как раньше они уходили в виде налогов", - подчеркнула министр.

По словам главы Минфина, 99% товаров, ранее облагаемых по ставке 12%, будут переведены в категорию 5%, а 90% товаров, находившихся под ставкой 28%, теперь будут облагаться по ставке 18%.

Самая масштабная реформа с 2017 года

Новая налоговая структура, одобренная Советом по GST 3 сентября, вступит в силу 22 сентября 2025 года. Это крупнейшая переработка GST-системы с момента её введения в 2017 году.

Ситараман сообщила, что при подготовке реформ использовались пять ключевых фильтров:

поддержка бедных слоёв населения и среднего класса; учет потребительских ожиданий; помощь фермерам; развитие МСБ (малого и среднего бизнеса); стимулирование экспортных и высокотехнологичных отраслей, создающих рабочие места.

"Сегодня компании по собственной инициативе передают потребителям всю выгоду от снижения налогов. Это формирует честную и устойчивую экономическую модель", - добавила министр.

Рост сборов и налоговой базы

Министр также отметила, что система GST демонстрирует устойчивый рост.

Общий объём сборов вырос с 7,19 трлн рупий в 2017–2018 финансовом году до 22,08 трлн рупий в 2024–2025. Количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось более чем в два раза - с 6,5 млн до 15,1 млн.

"Эти цифры говорят о зрелости налоговой системы и о том, что мы движемся к более прозрачной и благоприятной для бизнеса среде", - заключила Ситараман.

Источник: https://www.tribuneindia.com/news/india/gst-reforms-to-inject-2l-cr-into-economy-sitharaman/