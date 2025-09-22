Погода
$ 87.20 - 87.65
€ 102.12 - 103.07

Время общения и расширения круга общения. Гороскоп с 22 по 28 сентября

351  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неделя начнётся с частного Солнечного затмения. Стартует и новый лунный цикл. А главным событием недели станет осеннее равноденствие, которое состоится в ночь с 22 но 23 сентября. Солнце перейдёт в зодиакальное созвездие Весы. День это время будет равен ночи. Наступит астрономическая осень. Первая половина недели эмоциональная и нервозная. Договорённости могут нарушаться, а споры способны привести к существенные конфликтам, которые способны привести и к разрыву отношений. Воздержитесь от начала тяжб. Кстати, повышается риск усиления давних конфликтов, а потому не ворошите прошлое. Существенные инвестиции рискованы. Повышен риск дорожных происшествий, техногенных происшествий и усиления сейсмической активности. Запуск новых проектов лучше наметить на вторую половину недели. В это время инвестиции, крупные покупки окажутся выгодными. Разговор пройдёт в конструктивном русле, что поможет разрешить накопившиеся проблемы. Различные мероприятия – семинары, тренинги, конференции, онлайн проекты пройдут благополучно и принесут много положительных результатов. Удачны поездки.

Овен – с наскока финансовые вопросы не решить, а советы различных знакомых могут ещё больше запутать ситуацию. Особенно в первой половине недели остерегайтесь растрат, потерь и краж. Поездки, общение, учёба будут наполнять жизнь новыми впечатлениями и позитивными результатами. Новые знания и знакомые пригодятся в ближайшем будущем для реализации смелых проектов. Во второй половине недели заметна оживится личная жизнь. Пора устраивать свидания и объясняться в чувствах.

Телец – обдумывайте каждое слово, прежде чем вы его скажите руководству, влиятельным людям или деловым партнёром. Эмоциональные выпады могут многое испортить в общении, разрушив договорённости, помешав оформлению значимых документов. Справившись с эмоциональным давлением, вы благополучно справитесь с давними и новыми делами, получите дополнительные доходы и сохраните доверительные отношения с влиятельными людьми. Полезно заняться здоровьем.

Близнецы – не настаивайте на встречах и поездках, которые по каким-то причинам не складываются. Ваше упорство может вам же и навредить. Повышается риск конфликтов, а также происшествий в пути. Делайте то, что получается и вы получите удовольствие от общения, как делового, так и дружеского, а также от поездок, которые состоятся взамен отменённых. Самое время продвигать свои идеи, проекты, даже если они кажутся чересчур смелыми.

Рак – ни при каких обстоятельствах не тратьте заначку и прочие сбережения. Попав в торговые центры или увеселительные заведения, сложно будет остановиться, и деньги разойдутся на всякие мелочи. Воздержите6сь от кредитов. Вскоре вы сможете потратить деньги на то, что доставит вам удовольствие, а пока общайтесь. В круг вашего общения попадут интересные личности, с которыми вы сможете создать перспективный деловой союз, либо семейный.

Лев – домочадцы забудут о своих обещаниях, а потому не доверяйте им важных дел. Вам придётся в последний момент навёрстывать упущенное, а возможно и вовсе признать поражение. С самого начала занимаясь документами, домашними хлопотами или ремонтом, вы завершите начатое вовремя, избавив себя от выяснения отношений и поиска виноватого. Удачно сложатся поездки. Вы получите долгожданные известия, а также устроите отложенные встречи и свидания.

Дева – причин по которым встречи и поездки не сложились будет много, но результат окажется схожим. Придётся долго приносить извинения и возвращать доверие к себе. Проблем в отношениях и со здоровьем можно избежать, если не надеется на волю случая, а ко всему подходить ответственно. Оперативность оценят влиятельные люди, что позволит решить вопросы с оплатой и получением документов. Проявленная забота и внимание придутся по душе второй половинке и ссоры прекратятся.

Весы – у вас будет шанс рассказать всему миру о своих возможностях и получить нужные для вас отклики. Участвуйте в конкурсах, устраивайте деловые встречи и поездки, заявляйте о себе в социальных сетях и результат будет получен уже в этом году. Делайте то, что вам интересно и это не только принесёт доходы, но и наладит личную жизнь. Преследуя только цель лёгкого обогащения, вы пустите на ветер деньги, вкладывая их в раскрутку и прочие имидживые вещи, а также оттолкнёте от себя преданного человека.

Скорпион – продолжительные разговоры с домочадцами по душам вместо пользы начнут доставлять неприятности. Пересказывая многократно одно и тоже, вам будет сложнее оторваться от беседы и заняться реальными делами. Взявшись за развитие, вы получите новые знания, прекратите искать источник всех бед и начнёте исправлять уже сделанные ошибки. Полученные ответы или состоявшиеся встречи, дадут надежду на успех в делах, а также на возобновление отношений.

Стрелец – перегружая себя поездками, встречами и общением, да ещё и зависая в социальных сетях, придётся пожертвовать своим отдыхом и как следствием здоровьем. Оставьте время для эмоциональной разгрузки. Это спасёт вас от обострения хронических заболеваний и усталости. Избирательное отношение к работе и встречам не уменьшит доходы и позволит найти время для общения с нужными людьми и свиданий. Сделанные заранее покупки избавят от необходимости в последний момент что-то покупать.

Козерог – транжирство людей из вашего окружения не имеет границ, и ваши сбережения пойдут прахом, как только вы решите составить им компанию на вечеринках или деловых проектах. Ограничьтесь общением, а от трат денег пока воздержитесь, если не хотите потерять любимого человека и лучших друзей. Если ещё остались не решёнными вопросы на работе, постарайтесь переговорить с руководством, посетить нужные вам инстанции и процесс сдвинется с мёртвой точки.

Водолей – воздержитесь от споров и конфликтов с людьми наделёнными властью. Не к месту проявляя свои амбиции можно испортить отношения как раз в тот момент, когда вам будут готовы сделать шаг навстречу. Мудрая тактика позволит избежать раздоров, получить нужные решения и расширить круг ваших сторонников. Потрудитесь выставить свою работу на всеобщее обозрение. Этот опыт поможет не только привлечь нужное для вас внимание, но и понять слабые стороны, получив объективную критику.

Рыбы – решительно отметайте всевозможные слухи. Заронив в вас сомнение, ловкие интриганы начнут управлять вашими действиями, склоняя к выгодным для них решениям. Выбравшись из плена наговоров и ожидания, вы сможете взять контроль над ситуацией в свои руки. Появится возможность вернуть отданные когда-то деньги в долг, получить обещанное вознаграждение и сделать долгожданные покупки. От новых кредитов пока воздержитесь. Сейчас время рассчитываться по давним счетам.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450804
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  