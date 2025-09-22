Время общения и расширения круга общения. Гороскоп с 22 по 28 сентября

Неделя начнётся с частного Солнечного затмения. Стартует и новый лунный цикл. А главным событием недели станет осеннее равноденствие, которое состоится в ночь с 22 но 23 сентября. Солнце перейдёт в зодиакальное созвездие Весы. День это время будет равен ночи. Наступит астрономическая осень. Первая половина недели эмоциональная и нервозная. Договорённости могут нарушаться, а споры способны привести к существенные конфликтам, которые способны привести и к разрыву отношений. Воздержитесь от начала тяжб. Кстати, повышается риск усиления давних конфликтов, а потому не ворошите прошлое. Существенные инвестиции рискованы. Повышен риск дорожных происшествий, техногенных происшествий и усиления сейсмической активности. Запуск новых проектов лучше наметить на вторую половину недели. В это время инвестиции, крупные покупки окажутся выгодными. Разговор пройдёт в конструктивном русле, что поможет разрешить накопившиеся проблемы. Различные мероприятия – семинары, тренинги, конференции, онлайн проекты пройдут благополучно и принесут много положительных результатов. Удачны поездки.

Овен – с наскока финансовые вопросы не решить, а советы различных знакомых могут ещё больше запутать ситуацию. Особенно в первой половине недели остерегайтесь растрат, потерь и краж. Поездки, общение, учёба будут наполнять жизнь новыми впечатлениями и позитивными результатами. Новые знания и знакомые пригодятся в ближайшем будущем для реализации смелых проектов. Во второй половине недели заметна оживится личная жизнь. Пора устраивать свидания и объясняться в чувствах.

Телец – обдумывайте каждое слово, прежде чем вы его скажите руководству, влиятельным людям или деловым партнёром. Эмоциональные выпады могут многое испортить в общении, разрушив договорённости, помешав оформлению значимых документов. Справившись с эмоциональным давлением, вы благополучно справитесь с давними и новыми делами, получите дополнительные доходы и сохраните доверительные отношения с влиятельными людьми. Полезно заняться здоровьем.

Близнецы – не настаивайте на встречах и поездках, которые по каким-то причинам не складываются. Ваше упорство может вам же и навредить. Повышается риск конфликтов, а также происшествий в пути. Делайте то, что получается и вы получите удовольствие от общения, как делового, так и дружеского, а также от поездок, которые состоятся взамен отменённых. Самое время продвигать свои идеи, проекты, даже если они кажутся чересчур смелыми.

Рак – ни при каких обстоятельствах не тратьте заначку и прочие сбережения. Попав в торговые центры или увеселительные заведения, сложно будет остановиться, и деньги разойдутся на всякие мелочи. Воздержите6сь от кредитов. Вскоре вы сможете потратить деньги на то, что доставит вам удовольствие, а пока общайтесь. В круг вашего общения попадут интересные личности, с которыми вы сможете создать перспективный деловой союз, либо семейный.

Лев – домочадцы забудут о своих обещаниях, а потому не доверяйте им важных дел. Вам придётся в последний момент навёрстывать упущенное, а возможно и вовсе признать поражение. С самого начала занимаясь документами, домашними хлопотами или ремонтом, вы завершите начатое вовремя, избавив себя от выяснения отношений и поиска виноватого. Удачно сложатся поездки. Вы получите долгожданные известия, а также устроите отложенные встречи и свидания.

Дева – причин по которым встречи и поездки не сложились будет много, но результат окажется схожим. Придётся долго приносить извинения и возвращать доверие к себе. Проблем в отношениях и со здоровьем можно избежать, если не надеется на волю случая, а ко всему подходить ответственно. Оперативность оценят влиятельные люди, что позволит решить вопросы с оплатой и получением документов. Проявленная забота и внимание придутся по душе второй половинке и ссоры прекратятся.

Весы – у вас будет шанс рассказать всему миру о своих возможностях и получить нужные для вас отклики. Участвуйте в конкурсах, устраивайте деловые встречи и поездки, заявляйте о себе в социальных сетях и результат будет получен уже в этом году. Делайте то, что вам интересно и это не только принесёт доходы, но и наладит личную жизнь. Преследуя только цель лёгкого обогащения, вы пустите на ветер деньги, вкладывая их в раскрутку и прочие имидживые вещи, а также оттолкнёте от себя преданного человека.

Скорпион – продолжительные разговоры с домочадцами по душам вместо пользы начнут доставлять неприятности. Пересказывая многократно одно и тоже, вам будет сложнее оторваться от беседы и заняться реальными делами. Взявшись за развитие, вы получите новые знания, прекратите искать источник всех бед и начнёте исправлять уже сделанные ошибки. Полученные ответы или состоявшиеся встречи, дадут надежду на успех в делах, а также на возобновление отношений.

Стрелец – перегружая себя поездками, встречами и общением, да ещё и зависая в социальных сетях, придётся пожертвовать своим отдыхом и как следствием здоровьем. Оставьте время для эмоциональной разгрузки. Это спасёт вас от обострения хронических заболеваний и усталости. Избирательное отношение к работе и встречам не уменьшит доходы и позволит найти время для общения с нужными людьми и свиданий. Сделанные заранее покупки избавят от необходимости в последний момент что-то покупать.

Козерог – транжирство людей из вашего окружения не имеет границ, и ваши сбережения пойдут прахом, как только вы решите составить им компанию на вечеринках или деловых проектах. Ограничьтесь общением, а от трат денег пока воздержитесь, если не хотите потерять любимого человека и лучших друзей. Если ещё остались не решёнными вопросы на работе, постарайтесь переговорить с руководством, посетить нужные вам инстанции и процесс сдвинется с мёртвой точки.

Водолей – воздержитесь от споров и конфликтов с людьми наделёнными властью. Не к месту проявляя свои амбиции можно испортить отношения как раз в тот момент, когда вам будут готовы сделать шаг навстречу. Мудрая тактика позволит избежать раздоров, получить нужные решения и расширить круг ваших сторонников. Потрудитесь выставить свою работу на всеобщее обозрение. Этот опыт поможет не только привлечь нужное для вас внимание, но и понять слабые стороны, получив объективную критику.

Рыбы – решительно отметайте всевозможные слухи. Заронив в вас сомнение, ловкие интриганы начнут управлять вашими действиями, склоняя к выгодным для них решениям. Выбравшись из плена наговоров и ожидания, вы сможете взять контроль над ситуацией в свои руки. Появится возможность вернуть отданные когда-то деньги в долг, получить обещанное вознаграждение и сделать долгожданные покупки. От новых кредитов пока воздержитесь. Сейчас время рассчитываться по давним счетам.

Астролог Андрей Рязанцев