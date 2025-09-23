"Snow Leopard Run в очередной раз доказал, что забег – это не только спорт"

Шестой полумарафон Bishkek Snow Leopard Run – 2025 собрал в Бишкеке рекордное число участников и стал главным спортивным событием года. Более 4,8 тысяч бегунов разных возрастов и уровней подготовленности вышли на старт – от профессиональных спортсменов до тех, кто впервые решился преодолеть дистанцию. Среди участников были гости из 29 стран, что придало мероприятию по-настоящему международный масштаб. В этот день центральные улицы столицы превратились в большую беговую арену, а аплодисменты болельщиков и общая атмосфера создавали ощущение праздника. Но за спортивным азартом стояла и более важная миссия – часть средств от забега направляется на сохранение снежного барса и развитие экологических инициатив в Кыргызстане.

За шесть лет Snow Leopard Run уже стал традиционным событием для Бишкека. Все больше горожан и гостей столицы выходят на трассу не ради медалей, а ради атмосферы и ощущения, что ты часть большого движения, которое объединяет людей и делает город живым.

В этом году мероприятие получило и новое признание – Bishkek Snow Leopard Run вошел в международную организацию TAN (Turkic Alliance of Marathons), объединяющую крупнейшие беговые старты тюркских стран. Это открывает новые возможности для спортивного туризма, привлечения иностранных участников и укрепления связей внутри региона.

Спорт ради природы

Bishkek Snow Leopard Run – это не только проверка личных сил и спортивный вызов, но и благотворительный проект. Часть средств от стартовых взносов идет на программы по сохранению снежного барса и поддержку экологических проектов. Так, благодаря прошлогодним взносам была закуплена экипировка для егерей во всех областях страны. В этом году средства планируется направить на подзорную трубу, которая позволит улучшить качество мониторинга популяции и станет важным вкладом в сохранение экосистемы Кыргызстана.

Атмосфера и эмоции

Забег включал разные дистанции – от полумарафона до детских забегов, благодаря чему в нем смогли участвовать все желающие. Для одних это была первая пробежка такого масштаба, для других – возможность обновить личный рекорд, а кто-то вышел на старт ради той особой атмосферы, из-за которой бегуны возвращаются из года в год.

Один из участников, Тимур Кенжеков, рассказал, что в 2025 году бежал уже в четвертый раз:

"К старту я готовился около четырех месяцев, хотя тренировки идут постоянно. В этом году я бежал свою четвертую дистанцию в 14 километров, мой результат – 50 минут 51 секунда. Чуть хуже, чем раньше, но впечатления все равно потрясающие. На трассе случился небольшой казус, схватил судорогу, но это только добавило эмоций.

Я всегда говорю, что не нужно сомневаться, нужно пробовать. Ведь бег – самый доступный вид спорта, его можно практиковать где угодно: в парках, по улицам, на стадионе или на дорожке. Он становится все популярнее, и ту атмосферу, что царит на забегах, невозможно передать словами. Это нужно прочувствовать самому. Самое важное – не скорость, а сам факт, что ты вышел на дистанцию и преодолел себя, свои страхи и сомнения".

Snow Leopard Run заметно отличается еще и тем, что на старт выходят люди самых разных профессий. Здесь бегут журналисты и айтишники, врачи и студенты, предприниматели и телеведущие. Для кого-то участие становится продолжением спортивных увлечений, для кого-то – способом выйти из привычного ритма и проверить себя. Среди тех, кто в этом году вышел на дистанцию, был и программист Максим Шереметьев, для которого бег – не просто спорт, а своеобразная философия.

"Бегом я занимался около десяти лет, но последние два года переключился на другие виды спорта. Сейчас больше играю в бадминтон и снова вернулся в велоспорт. Но про бег полностью не забыл, иногда выхожу на старты, чтобы вспомнить, что это такое.

Сегодня я пробежал 14 километров, план минимум выполнил и этим доволен. Вообще бег для меня всегда был способом поддерживать форму и радоваться простым вещам. Я люблю вкусно поесть – а с бегом можно позволить себе многое.

Но если серьезно, спорт дает мотивацию. Люблю следить за статистикой, а после тренировок всегда приходит вдохновение. Это не только про физическую форму, но и про философию, ведь спорт помогает держать баланс и жить здоровее".

Bishkek Snow Leopard Run – 2025 в очередной раз доказал, что забег – это не только спорт, но и движение, которое объединяет людей вокруг идей здоровья, дружбы и заботы о природе. В этом году он собрал рекордное число участников и получил международное признание, войдя в организацию TAN. Для Бишкека это не просто массовый старт, а событие, формирующее новый городской стиль жизни, в котором спорт становится модным и естественным выбором.

Сегодня Snow Leopard Run воспринимается как большее, чем забег – это пространство для общения и обмена опытом, возможность для каждого – от новичка до опытного бегуна – почувствовать себя частью большого движения. За шесть лет полумарафон превратился в символ современного Бишкека – энергичного, открытого и готового меняться. Его сила в людях и их историях, в том, что тысячи шагов по улицам столицы складываются в единый ритм, отражающий ценности города и его будущее.

