Казахстан уступил Италии и не вышел на Евро-2026 по футзалу

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Казахстана не смогла пробиться на чемпионат Европы по футзалу 2026 года после второго стыкового матча с Италией, сообщает Sports.kz.

Игра прошла во дворце "Жекпе-Жек" в Астане под руководством испанского судьи Алехандро Мартинесоса Флореса. Уже на третьей минуте Даурен Турсагулов открыл счёт, но Матеус Барикелло быстро сравнял. Казахстанцы вновь вышли вперёд благодаря Альбету Акбаликову после передачи Эдсона.

Во второй половине матча Луис Турмена со штрафного сравнял счёт, а Габриэль Мотта срезал мяч в свои ворота после углового Эдсона. Экстра-таймы не выявили победителя, а серия пенальти завершилась победой Италии.

Результат второго матча: Казахстан - Италия 3:2 (доп. время 3:2, пенальти 0:2).

Суммарно за два матча: Италия прошла на Евро-2026.

Голы второго матча: Турсагулов 3, Барикелло 8, Акбаликов 17, Турмена 32, Мотта автогол 35.


URL: https://www.vb.kg/450889
Теги:
Казахстан, футзал
