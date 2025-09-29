В течение всей недели Луна будет расти. Гороскоп с 29 сентября по 5 октября

В течение всей недели Луна будет расти, благоприятствуя запуску новых проектов, их развитию. Можно внедрять новые услуги, а также заниматься презентацией и продвижением своей деятельности. Важно только реально оценивать свои силы и не приукрашать свои возможности. В противном случае ожидания клиентов не оправдаются, что сведёт весь эффект от рекламы и продвижения на нет. Это же станет и причиной разочарований в личном общении. Важно также не распылять силы, сосредоточившись на главных начинаниях.

Овен - домочадцы и деловые партнёры склонны будут щедро раздавать обещания, большинство из которых так и повиснут в воздухе. Смотрите на жизнь реалистичнее и беритесь за дело не дожидаясь обещаний. Вы без особых затруднений справитесь с делами, пополните казну и сможете совершить хорошие приобретения. Если требуется что-то отладить в доме в преддверии холодов, принимайтесь за ремонт. Вы быстро с ним справитесь. Удачны сделки с недвижимостью.

Телец - расставьте приоритеты и только после этого назначайте встречи, планируйте поездки. Информационный поток с самого начала недели захлестнёт всевозможными сообщениями и новостями. Без чётко выстроенных приоритетов вы можете погрузиться в хаос суеты, опаздывая везде, где только можно и нельзя, забывая о главном и уставая, теряя силы. Сумев отбросить всё лишнее, вы успешно проведёте деловые встречи, преуспеете в учёбе и насладитесь общением с друзьями и родственниками.

Близнецы - в поисках лёгких доходов, вы рискуете потерять и время и деньги понадеявшись на заманчивые предложения. Воздержитесь и от поспешных покупок. Сосредоточтесь на работе, которая приносит реальные доходы, на понятных условиях, без всяких рисков. Возможно получение дополнительных объёмов, либо удастся поменять и саму работу. Уделите время здоровью. Удастся его улучшить благодаря своевременной диагностики.

Рак - в то время когда вы можете провести успешные деловые переговоры или провести презентации, время способны занять споры с домочадцами. Придав много значения и встревожившись из-за заявления некоторых домочадцев, вы можете начать никому ненужные споры. Продолжая претворять в жизнь свои мысли и планы, вы отвлечётесь от споров и сумеете достичь успеха как в делах, так и творчестве.

Лев - воздержитесь от обсуждения дошедших до вас слухов, а также от комментариев неприятной публикации в соцсетях. Обмен сообщениями затянет, но ещё и расстроит, вызвав тревоги и разочарования. Не тратьте время впустую. Переубедить интриганов практически невозможно. Уделите должное время отдыху, профилактическим процедурам и с новыми силами беритесь за работу, решение финансовых вопросов. Удастся пополнить казну, вернуть долги.

Дева - обсуждение финансовых вложений и покупок с различными знакомыми чревато принятием ошибочных решений под влиянием их назойливых советов. А в целом встречи, общение, не касающееся финансовых вопросов, будут интересным и полезным. Удастся обменяться нужной информацией, расширить круг общения, преуспеть в учёбе. Гораздо больше ожидается поездок, как деловых, так и развлекательных, каждая из которых буде по-своему полезной.

Весы - столкнувшись с любителями поспорить, не продавайтесь на их провокационные реплики. Вступив в спор, вы не заметите, как он выйдет за рамки обсуждения и превратиться в обмен колкостями, в том числе с руководством и влиятельными людьми. Продолжайте придерживаться рабочего ресурсного общения с руководством и вы сохраните положительное развитие карьеры, а вместе с ним и рост доходов. В вашу пользу решатся финансовые вопросы.

Скорпион - финансовое положение может укрепиться благодаря удачным встречам с руководством, влиятельными людьми. Получение документов в госорганах также положительно отразится на доходах. Создать хаос в делах и финансах могут всевозможные знакомые. Их инициативы создадут немало проблем, поскольку инвестиции обернутся убытками, а покупки не оправдают ожиданий. Воздержитесь от одалживание денег.

Стрелец - ошибки, как в документах, так и деловой переписке могут, а возможно и проявленная прямолинейность, могу дорого вам обойтись. Внимательно перечитывайте тексты и следите за своей речью. Отпущенная шуточка может иметь обратный эффект. Сохранив дружелюбную атмосферу в общении, можно будет преуспеть в делах, особенно с зарубежными партнёрами, а также в учёбе. Удачно сложатся дальние поездки,

Козерог - напряжённость в общении с друзьями и знакомыми возникнет из-за финансов.,Вначале они обнадежат получением лёгкой выгоды, а когда настанет время получения доходов, возникнут споры и недопонимание. Не витайте в облаках, будьте реалистичны. Доходы можно увеличить за счёт вашей работы, либо собственного бизнеса и хорошую роль в этом сыграют разговоры с влиятельными людьми и руководством. Удастся получить важные для вас документы.

Водолей - ваша принципиальность натолкнётся на несговорчивость руководства и влиятельных людей, что может сорвать практически достигнутые договорённости. Прежде чем проявлять характер, подумайте о последствиях. Проявив гибкость, вы сохраните возникшие прогресс в переговорах, что может привести к достижению значимых догоарённшстей как в бизнесе, так и в личных отношениях,

Рыбы - устроятся поездки, в том числе дальние, а также встречи с людьми издалека. Удастся продвинуть свои услуги, заключив выгодные договора и проведя успешную рекламную кампанию. Появится возможность начать обучение за рубежом. С тратой денег будьте осторожны. Проявив неосмотрительную расточительность, вы можете существенно опустошить казну.

Астролог Андрей Рязанцев