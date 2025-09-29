Руслан Касымалы уулу проведет вторую защиту титула OCTAGON

Кыргызстанский боец Руслан Касымалы уулу (10-0) готовится к второй защите чемпионского пояса в лиге OCTAGON.

Бой пройдет 25 октября на турнире OCTAGON 80 в Астане (Казахстан). Соперником Касымалы уулу станет казахстанец Нуржигит Баймен (8-0-1). Поединок пройдет в легчайшем дивизионе до 61 кг.

Чемпионский титул кыргызстанец завоевал 27 сентября 2024 года, нокаутировав азербайджанского соперника на турнире OCTAGON 63. Первую защиту пояса он провел 18 января на OCTAGON 69, победив Баира Штепина из России единогласным решением судей.