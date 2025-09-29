Подрядчик в селе Мраморное не построил ФАП и присвоил более 15 млн сомов

ГКНБ КР задержан руководитель подрядной организации ОсОО "ВИТУ-ВИИТ" и "АКААНА" К.Н.К.. Он подозревается в присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и канализационных сетей на территории села Мраморное Аламудунского района Чуйской области.

По результатам аудиторской проверки был выявлен ущерб государству в размере 15 млн. 309 тыс. 360 сомов.

В рамках возбужденного уголовного дела руководитель ОсОО "ВИТУ-ВИИТ" и "АКААНА" К.Н.К. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, ГКНБ КР проводятся дополнительные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц, а также по возмещению причинённого ущерба государству.