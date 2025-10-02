Погода
В Минкультуре КР рассказали журналистам о противодействии экстремизму

Светлана Лаптева
В Национальном историческом музее Кыргызской Республики состоялся тренинг "Маалыматтык коопсуздук жана жоопкерчиликтүү контент" в рамках проекта Медиашколы, организованного Министерством культуры, информации и молодежной политики КР. В мероприятии приняли участие журналисты, редакторы, эксперты и представители государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе тренинга обсуждались следующие ключевые направления:

• Противодействие экстремизму и терроризму: повышение профессиональной компетентности представителей СМИ при освещении кризисных ситуаций, необходимость ответственного подхода к распространению информации (спикер – медиаэксперт Алмаз Исманов);

• Профилактика правонарушений и защита от насилия: роль общества и СМИ в предупреждении правонарушений и насилия, вопросы защиты источников информации и кибербезопасности (спикеры – Динара Сарногоева, старший инспектор пресс-службы МВД КР, и Чолпон Назаркулова, сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД КР, подполковник милиции);

• Защита детей и поддержка семьи: современные вызовы в области прав детей, семейной безопасности и информационной защиты в цифровую эпоху, законодательные и практические механизмы противодействия насилию и эксплуатации детей (спикер – Айдана Мыктыбекова, ведущий специалист Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР).

В завершение тренинга были подведены итоги, даны ответы на вопросы участников. Министерство также отметило, что данные темы имеют особую актуальность в условиях цифровизации общества, роста информационных рисков и необходимости формирования у журналистов навыков ответственной ки профессиональной работы с контентом.


