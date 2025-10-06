Погода
$ 87.27 - 87.60
€ 102.00 - 102.95

Конор Макгрегор проведет бой UFC в Белом доме в 2026 году

146  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ирландский боец Конор Макгрегор официально подтвердил участие в турнире UFC, который впервые пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на заявление бойца в эфире телеканала Fox News.

"Сделка заключена и подписана. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие США", - заявил спортсмен.

По данным издания, турнир состоится в июле 2026 года и будет приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. Президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения исторического события.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451212
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  