Конор Макгрегор проведет бой UFC в Белом доме в 2026 году

Ирландский боец Конор Макгрегор официально подтвердил участие в турнире UFC, который впервые пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на заявление бойца в эфире телеканала Fox News.

"Сделка заключена и подписана. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие США", - заявил спортсмен.

По данным издания, турнир состоится в июле 2026 года и будет приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. Президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения исторического события.