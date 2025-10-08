В сборной КР по греко-римской борьбе назначен новый тренерский состав

Федерация борьбы Кыргызстана назначила нового исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной по греко-римской борьбе, сообщает Prosports.kz.

В состав тренерского штаба вошли Улукбек Карачолоков, Арсен Эралиев и Руслан Царев. Именно они будут готовить команду к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 20 по 27 октября в Сербии.

Ранее Карачолоков и Эралиев уже входили в тренерский штаб под руководством Азата Эркимбаева, однако после Олимпийских игр в Париже их контракт не был продлен. Новый штаб, возглавляемый Ураном Жусуп уулу, Азатом Бейшебековым и Атаем Замирбековым, проработал около 10 месяцев и ушел в отставку после чемпионата мира в Хорватии, где команда завоевала одну бронзовую медаль.

Напомним, в августе Азат Эркимбаев был назначен главным тренером сборной Египта по греко-римской борьбе.