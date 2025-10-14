Тренер сборной Узбекистана по футболу вошёл в топ-5 самых дорогих тренеров

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров национальных сборных.

Первое место занял наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти, зарабатывающий 9,5 млн евро в год. На втором месте - Томас Тухель (Англия, 5,9 млн евро), третьим стал Юлиан Нагельсман (Германия, 4,9 млн евро).

Четвёртое место в списке занял итальянский специалист Фабио Каннаваро, возглавляющий сборную Узбекистана. Его годовой доход составляет 4 млн евро, столько же получает Роберто Мартинес (Португалия).

В десятку также вошли:

Дидье Дешам (Франция) - 3,8 млн евро

Марсело Бьелса (Уругвай) - 3,5 млн евро

Рональд Куман (Нидерланды) - 3 млн евро

Густаво Альфаро (Парагвай) - 2,5 млн евро

Лионель Скалони (Аргентина) - 2,3 млн евро

По данным итальянских СМИ, главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо зарабатывает 800 тысяч евро в год и получит бонус в размере 1 млн евро за выход на чемпионат мира.