Тренер сборной Узбекистана по футболу вошёл в топ-5 самых дорогих тренеров

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров национальных сборных.
Первое место занял наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти, зарабатывающий 9,5 млн евро в год. На втором месте - Томас Тухель (Англия, 5,9 млн евро), третьим стал Юлиан Нагельсман (Германия, 4,9 млн евро).
Четвёртое место в списке занял итальянский специалист Фабио Каннаваро, возглавляющий сборную Узбекистана. Его годовой доход составляет 4 млн евро, столько же получает Роберто Мартинес (Португалия).
В десятку также вошли:
Дидье Дешам (Франция) - 3,8 млн евро
Марсело Бьелса (Уругвай) - 3,5 млн евро
Рональд Куман (Нидерланды) - 3 млн евро
Густаво Альфаро (Парагвай) - 2,5 млн евро
Лионель Скалони (Аргентина) - 2,3 млн евро
По данным итальянских СМИ, главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо зарабатывает 800 тысяч евро в год и получит бонус в размере 1 млн евро за выход на чемпионат мира.