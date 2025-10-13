Погода
Фермеры села Торт-Гул установили рекорд по урожайности моркови в 2025 году

Фермеры из села Торт-Гул Московского района Чуйской области в этом году установили рекорд по урожайности моркови. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В 2025 году средняя урожайность составила 73 тонны с гектара, а на отдельных участках достигла 91 тонны - это один из самых высоких показателей за последние годы.

Такого результата аграрии добились благодаря использованию качественных семян, технологии капельного орошения и рациональному применению удобрений. Существенную поддержку оказало и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предоставившее консультации и техническую помощь.

Большая часть урожая направляется на внутренний рынок и в перерабатывающие предприятия, часть продукции планируется экспортировать в соседние страны.

По словам фермеров, благоприятные погодные условия и достаточное водообеспечение в этом сезоне способствовали получению высокого урожая.


