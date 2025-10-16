Женская сборная Кыргызстана U-17 победила Узбекистан в отборе Кубка Азии

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) одержала первую победу на отборочном этапе Кубка Азии, проходящем в Бишкеке.

В матче второго тура, состоявшемся 15 октября, кыргызстанки обыграли сверстниц из Узбекистана со счётом 2:1. Голы за сборную Кыргызстана забили Сумаййа Махаматсалиева (35-я минута) и Акмарал Саякбаева (49-я минута), а ответный мяч за Узбекистан провела Шахзода Алихонова (52-я минута).

Ранее, 13 октября, в первом туре сборная Кыргызстана уступила Индии 1:2, пропустив решающий гол на 90-й минуте.

Заключительный матч группового этапа между сборными Индии и Узбекистана состоится 17 октября. Победитель группы выйдет в финальный раунд Кубка Азии.

Кыргызстанская команда продемонстрировала уверенную игру и теперь имеет хорошие шансы на выход в финальную часть турнира.