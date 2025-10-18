О чем говорил Бортников на заседании Совета глав спецслужб СНГ в Самарканде

Директор ФСБ Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) в Самарканде (Узбекистан). "Ведомости" собрали основные его заявления об опасности вербовки граждан в террористические организации, действиях зарубежных спецслужб и "истерии" в Европе.

Действия Лондона против урегулирования конфликта на Украине

По мнению главы ФСБ России, Великобритания пытается сорвать завершение украинского кризиса с помощью провокаций и дезинформации. Он назвал Лондон ответственным за многократные подобные ситуации. После этого Бортников напомнил, что еще в марте 2022 г. бывший британский премьер-министр Борис Джонсон обозначил позицию Лондона, "передав подопечным в Киеве указание "будем просто воевать".

Кроме того, он обвинил Великобританию в том, что страна разжигает "истерию" среди государств Евросоюза (ЕС) о якобы "угрозе с Востока". Бортников подчеркнул, что таким образом Лондон убеждает союзников готовиться к "вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе". Британцы, по его мнению, этими шагами намерены в том числе добиться отправки иностранных войск на Украину.

Бортников заявил, что желание эскалации российского-украинского конфликта англосаксами можно объяснить привлечением капитала. "Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать Третью мировую войну с ядерной державой, то остается одно логичное объяснение их агрессивных действий – <...> запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации", – сказал он.

По словам Бортникова, ФСБ в том числе известно о том, что британские и украинские спецслужбы совместно готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток". Кроме того, подразделение британской армии SAS участвует в боевых действиях на Украине против России. Лондон, по его мнению, в том числе стоит за серией ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Угроза международного терроризма в СНГ

По мнению главы федеральной службы, основной угрозой безопасности в странах Содружества Независимых Государств можно считать международный терроризм. Он подчеркнул, что сейчас крупные террористические организации считают дружественные России государства приоритетными целями для дальнейшей экспансии.

На фоне военной эскалации со стороны Израиля, например, в странах СНГ Бортников отметил увеличение числа организаций, пропагандирующих джихадистскую идеологию. Вместе с этим растет также количество граждан, которые хотят покинуть свои страны и вступить в ряды террористический формирований на Ближнем Востоке. Представители ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) – "Вилаят Хорасан", как сообщил глава ведомства, тоже усилили пропаганду в интернет-ресурсах на таджикском, киргизском, узбекском и казахском языках. При этом последний ранее не наблюдался в действиях ИГ.

Расширение НАТО и дроны в Евросоюзе

Директор ФСБ рассказал, что Североатлантический альянс так и не заморозил курс на расширение в восточном направлении. Он объяснил, что этот процесс продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ. Среди конкретных направлений деятельности НАТО Бортников назвал помощь в модернизации армии и военной инфраструктуры, техническое оснащение спецслужб и правоохранительных органов, а также подготовку кадров для них.

Он выразил уверенность в том, что спецслужбы НАТО причастны к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над странами Евросоюза. Директор ФСБ России подчеркнул, что происшествия были зафиксированы тогда же, когда была замечена истерия об "угрозе с Востока". Он добавил, что важным фактором в определении причастности НАТО стала активная привязка инцидентов к так называемому "теневому флоту" России. Бортников вновь напомнил, что первоначально "локомотивом" кампании по борьбе с ним являлся Лондон.

Источник: Ведомости