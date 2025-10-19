Погода
Во время матча по кок-бору в Джети-Огузском районе погиб участник

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области во время турнира по кок-бору произошла трагедия - один из участников скончался от полученных травм. Об этом сообщает Prosports.kz со ссылкой на Turmush.

Инцидент произошёл 10 октября около 12:30 во время игры между командами сел Тилекмат и Саруу ходе ссоры на поле житель села Тилекмат, 1991 года рождения**получил серьёзные травмы и умер, не приходя в сознание.

По информации правоохранительных органов, факт зарегистрирован в ОВД Джети-Огузского района. Возбуждено уголовное дело по статьям 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека") и 280 часть 2 пункт 1 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

11 октября** задержаны и заключены под стражу четверо подозреваемых - .Т., С.Э., Т.Т. и Ж.Б..

Следствие по делу продолжается.


кок-бору, Кыргызстан
