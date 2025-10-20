Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

Сердце, которое снова бьётся: как хирург из Кыргызстана вошел в историю

487  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В прошлом месяце в Перми тихо произошёл большой прорыв в медицине: пациент с терминальной хронической сердечной недостаточностью получил новое сердце, а вместе с ним - шанс на жизнь. Операцию по трансплантации успешно провёл доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением трансплантации сердца ФГБУ "ФЦССХ им. Суханова" Минздрава России Бакытбек Кайыпбекович Кадыралиев.

Для нашей страны это событие - повод для особой гордости: Бакытбек Кадыралиев стал первым кыргызом, самостоятельно выполнившим столь сложную операцию. И не просто выполнил - сделал это на высочайшем уровне, вписав своё имя в историю кыргызской кардиохирургии.

"Сердце - это не только орган, это судьба"

Истории успешных пересадок сердца всегда привлекают внимание врачей и журналистов, но в центре каждой из них - человек. Тот, кто месяцами и годами задыхается от малейшей нагрузки, чьё сердце больше не справляется с работой. Тот, для кого лестница на второй этаж - как марафон. И тот, кто ложится на операционный стол с последней надеждой.

В этот раз надежда оказалась сильнее болезни. Команда Бакытбека Кадыралиева сработала безупречно - от подбора донора и оценки совместимости до филигранной техники на операционном столе и последующего ведения пациента в реанимации и трансплантационной палате.

Так рождается то, что в профессиональной среде называют "устойчивым результатом": когда спустя дни и недели показатели стабильны, а пациент начинает возвращаться к обычной жизни - с осторожностью, но с уверенностью.

Первый кыргыз, который пересадил сердце

Почему это важно именно для нас? Потому что в международном сообществе хирурги "считаются" не по словам, а по делам - по операционным отчётам, исходам и именам пациентов, которым они вернули полноценную жизнь.

Выполнить трансплантацию сердца - вершина профессии. Это синтез науки, техники, организаторского таланта и огромной личной ответственности. Для кыргызской медицинской школы - это мощный символ: наш соотечественник поднялся на самую сложную ступень хирургического ремесла и уверенно на ней стоит.

Чтобы понять масштаб достижения, стоит вспомнить тех, на чьих плечах стоит современная кардиохирургия на постсоветском пространстве. В советский период колоссальный вклад внесли академик Александр Бакулев - основоположник отечественной сердечно-сосудистой хирургии; выдающийся экспериментатор и пионер трансплантологии Владимир Демихов; легендарный Николай Амосов, создатель школы, где решались "невозможные" задачи на открытом сердце; академик Евгений Мешалкин в Новосибирске, архитектор крупных кардиоцентров страны.

И - особенно дорогое для кыргызов имя - академик Иса Коноевич Ахунбаев из Бишкека, основатель национальной кардиохирургии, который 19 мая 1959 года провёл первую операцию на сердце в Центральной Азии, положив начало местной школе и вдохновив поколения врачей.

Династия, рождённая служением

У истоков личной истории Бакытбека - семья и воспитание. Он - сын врача-кардиолога из Нарына, Кайыпбека Кадыралиевича Кадыралиева, человека, который более полувека спасал жизни пациентов в Нарыне и окрестностях. Это не просто биографическая деталь, а важная часть смысла - преемственность поколений.

Хороший отец вырастил хорошего сына - и передал ему не только профессию, но и отношение к пациенту как к главной ценности. Врачебная династия Кадыралиевых - это тихая, ежедневная работа в больничных стенах, где решается судьба каждого конкретного человека. И сегодня, когда Бакытбек проводит трансплантацию сердца, в его точности и спокойствии чувствуется школа дома - школа ответственности, сочувствия и верности выбранному пути.

Дорога к профессии: из Бишкека - в Москву - в Пермь

Путь Б.К. Кадыралиева - это путь целеустремлённого труда. Окончив медицинский вуз в Кыргызстане, он принял решение, определившее всю дальнейшую жизнь: уехать в Россию, чтобы пройти ординатуру в одном из сильнейших в мире центров - в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Конкуренция там жесточайшая, требования - предельные, но именно такие школы формируют хирурга "на вырост".

Однако Кадыралиев не остановился на достигнутом. Желая освоить тонкости хирургии сердца, он отправился в Пермь - к профессору Сергею Германовичу Суханову, одному из наиболее авторитетных кардиохирургов современной России. В Перми Бакытбек стал его учеником, а затем - по признанию коллег - одним из лучших учеников.

Сегодня он заведует отделением трансплантации сердца ФГБУ "ФЦССХ им. Суханова", где кардиохирургия - это не только мастерство рук, но и отлаженная система: донорские операции, логистика, мультидисциплинарные консилиумы, терапия отторжения, реабилитация, научные протоколы.

Международный опыт: Германия и "Шарите"

Чтобы соответствовать мировым стандартам, Бакытбек Кадыралиев неоднократно проходил стажировки в ведущих клиниках Европы. Особое место среди них занимает знаменитая берлинская клиника "Шарите" - клиника № 1 в Европе, входящая в число лучших университетских больниц мира.

Там он перенимал опыт ведущих профессоров в области трансплантации сердца и лёгких, механической поддержки кровообращения и комплексной кардиохирургии.

Эти стажировки позволили Б.К. Кадыралиеву не только овладеть передовыми методиками, но и привезти домой - в Россию и Кыргызстан - знания, которыми он делится с коллегами и внедряет в практику. Благодаря этому международному опыту он сочетает лучшие традиции отечественной хирургии с новейшими европейскими стандартами, что делает его работу ещё более эффективной.

Тысячи операций и "вторые жизни"

Счёт операций Б.К. Кадыралиева идёт на тысячи - это и аортокоронарное шунтирование, и протезирование клапанов, и коррекция сложнейших врождённых пороков, и имплантация устройств механической поддержки кровообращения, и, конечно, трансплантация сердца.

"Большая хирургия" - это всегда командная работа, но без хирурга-лидера она не состоится. По словам коллег, Кадыралиев - из тех руководителей, кто первым приходит и последним уходит: контролирует каждый этап, вникает в детали, лично участвует в послеоперационном наблюдении.

Всегда на связи с Родиной

Несколько раз в месяц Бакытбек Кадыралиев прилетает в Кыргызстан, чтобы проводить операции в Бишкеке и Оше. Для наших пациентов это шанс получить высокотехнологичную помощь рядом с домом, а для молодых врачей - возможность учиться не "по книжке", а у человека, который вчера делал трансплантацию, а сегодня стоит рядом с тобой за операционным столом.

Такой "обратный мост" редок и бесценен: он не только спасает жизни здесь и сейчас, но и выращивает местную школу - со знанием современных протоколов, инструментарием и хирургической культурой.

Учёный и наставник

Звание доктора медицинских наук - не формальность. За ним стоят годы исследований, клинических наблюдений, анализа исходов, публикаций и выступлений на конференциях. Кадыралиев защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию, продолжает научную работу и руководит молодыми специалистами - как оперирующий хирург и как научный руководитель.

Для страны это значит, что у нас есть не только "руки", но и "голова" - человек, который способен формулировать и решать системные задачи, разрабатывать стандарты, протоколы и программы обучения.

Почему трансплантация сердца - это вершина

Трансплантация сердца считается одной из самых сложных операций в медицине. Дело не только в виртуозной технике анастомозов и часах на искусственном кровообращении. Это цепочка из десятков звеньев: юридическая и этическая сторона донорства, координация между регионами, "окно времени" для органа, совместимость по группе крови и антителам, профилактика отторжения, пожизненная иммуносупрессия, риск инфекций, реабилитация.

Каждое звено должно работать без ошибок. Когда все элементы сложились - рождается чудо, построенное на науке и дисциплине.

Что это значит для Кыргызстана

Сегодняшняя новость - это не только повод радоваться за конкретного пациента и гордиться нашим соотечественником. Это сигнал: у кыргызской кардиохирургии есть будущее. У нас есть люди, которые знают, как это делается, и готовы делиться опытом. У нас есть пациенты, которым помощь нужна здесь и сейчас. И у нас есть общественный запрос: жить дольше и качественнее.

Чтобы превратить визиты хирурга-"звезды" в устойчивую систему, нужны очевидные шаги:

1. Подготовка кадров. Регулярные стажировки молодых хирургов, анестезиологов, перфузиологов и координаторов в центрах, где такие операции - рутинная практика.

2. Материальная база. Современные операционные, аппараты искусственного кровообращения, ЭКМО, лаборатории для иммунологической типизации, отделения реанимации, где умеют работать с пациентами на иммуносупрессии.

3. Правовая и организационная рамка. Прозрачная система донорства, горячая линия координации, алгоритмы взаимодействия между больницами, лабораториями и авиаслужбами.

4. Пациентская школа. Информация о том, что такое трансплантация, кто кандидат, как готовиться и как жить после - от питания до контроля анализов.

Бакытбек Кадыралиев уже делает важнейшее: он приезжает, оперирует, обучает, консультирует. Но потенциал куда больше - на базе столичных и областных клиник возможно выстроить полноценные маршруты от выявления тяжёлой сердечной недостаточности до направления в трансплантационные центры. Это значит, что диагноз "конечная стадия сердечной недостаточности" перестанет звучать как приговор.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451710
Теги:
Россия, хирургия, Кыргызстан, кардиология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  