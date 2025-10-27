ГКНБ задержал гражданина за провокационные посты в Instagram

ГКНБ задержал гражданина Т.И.К распространявшего в социальной сети Instagram провокационные материалы, направленные на разжигание межрегиональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, проводимого ГКНБ в целях пресечения распространения деструктивной информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды).

Решением суда задержанный заключён под стражу до 21 ноября текущего года.

ГКНБ напоминает об ответственности за распространение в СМИ и интернете провокационной информации и призывает граждан не допускать действий, способных спровоцировать межнациональные и межрегиональные конфликты.