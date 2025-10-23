В Узбекистане вступили в силу новые правила для скутеров. Что изменилось

С 1 октября в Узбекистане для водителей мопедов и скутеров ввели требование иметь госномер и водительские права. "Газета" побеседовала с курьерами, которые из-за новых требований не смогли выйти на работу или были вынуждены сменить транспорт, а также изучила ситуацию в автошколах и службах доставки.

С начала октября курьеров на скутерах и мопедах на улицах столицы стало заметно меньше. В социальных сетях участились сообщения о штрафах для водителей без прав и номеров, а также о случаях, когда их транспорт забирают на штрафстоянки.

Корреспонденты "Газеты" выяснили, как изменилась ситуация после введения новых правил: пообщались в Ташкенте с курьерами, представителями агрегаторов доставки и автошкол, обучающих на категорию "А", которая даёт право управлять мопедом или скутером.

Мнения курьеров

Азизбек Олимжонов, приехал из Андижана:

Работаю курьером с ноября прошлого года. Раньше ездил на скутере. Так как у меня нет водительских прав, с 1 октября пересел на велосипед. Его, как и скутер, я арендую. Сейчас на дорогах скутеров и мопедов стало заметно меньше. В первые дни после вступления новых правил часто видел, как водителей штрафовали.

Заказов и раньше было достаточно, а сейчас их стало ещё больше. Из-за высокого спроса велокурьеров поощряют бонусами, поэтому мы работаем без перерыва.

За каждый выполненный заказ дают бонус в размере 40%. Если стоимость доставки - 20 тысяч сумов, с бонусом выходит 32 тысячи. Аренда велосипеда обходится в 380 тысяч сумов в неделю. После 1 октября ввели систему: если за неделю доставишь 100 заказов, дают бонус в 280 тысяч сумов. В итоге за аренду фактически платим не 380, а 100 тысяч сумов.

Это, конечно, хорошо, но город плохо оснащён велодорожками. Приходится выезжать на проезжую часть, но и там ездить на велосипеде сложно. Если сотрудники правоохранительных органов увидят, могут оштрафовать.

Кроме того, скорость у велосипеда и скутера разная. На скутере ездить гораздо комфортнее - не устаёшь. На велосипеде сидеть неудобно, а у скутера большое сиденье - можно удобно ехать. Было бы хорошо, если бы получение водительских прав для скутеров упростили.

"Количество заказов у велокурьеров увеличилось вдвое"

Мухаммад Норов, велокурьер из Кашкадарьинской области:

Работаю курьером уже три месяца, пользуюсь собственным велосипедом. Хотел немного подзаработать и купить скутер, но теперь из-за этих новых требований это стало проблемой.

С 1 октября количество наших заказов выросло вдвое. Например, раньше в день было около 30 заказов, теперь - до 60. Обычно я работал в стороне Экобазара, но из-за нехватки курьеров сейчас езжу и дальше - примерно на 4−6 километров.

Посмотрите (показывает карту в приложении для курьеров - ред.), - раньше здесь всё было жёлтым. Это означало, что на все заказы уже есть исполнители. А теперь, видите, - всё красное, заказов так много, что система перегружена. Их действительно стало в разы больше. Мы стараемся доставлять клиентам как можно быстрее. Но при этом столько курьеров остались без работы.

"Эти "права" вообще надо отменить. Всем было бы лучше, и работников стало бы больше. Ведь в эту сферу в основном идут простые небогатые люди. Только начали зарабатывать, как им тут же - "права" придумали. Пусть и эти люди смогут заработать. Зачем им права вообще? Кто будет кормить их детей? Все эти бедолаги приезжают из регионов, чтобы прокормить семью".

"Не хватает курьеров для доставки на дальние расстояния"

Студент, велокурьер

В октябре исполнился год, как я работаю курьером. Я студент, работаю после занятий. Сейчас на улицах почти нет курьеров - 70%, наверное, исчезло. Тех, кто получил водительские права и установил номера, - единицы, поэтому заказов стало больше. Если раньше зарабатывал около 400 тысяч сумов, работая по 9−10 часов в день, то сейчас выходит 500−600 тысяч.

Компании предлагают бонусы тем, кто работает на скутерах, потому что их не хватает. Курьеры на автомобилях и скутерах покрывали более длинные расстояния, 10−20 километров. Для нас самое большое расстояние - 6 километров, поэтому возникла проблема нехватки курьеров.

"Я ездил на скутере, сейчас не выхожу на работу"

Зайниддин Чориев, студент, велокурьер:

- Я работал курьером около года. Начинал на велосипеде. Примерно 7−8 месяцев назад купил скутер за 6 млн сумов. С 1 октября я не выхожу на работу. Подумал, что лучше пусть скутер, купленный за такие деньги, стоит у меня дома, чем на штрафстоянке. У меня есть водительские права категории "B", но чтобы получить категорию "A", нужно заплатить столько же, сколько стоит скутер. Я студент, поэтому, честно говоря, у меня нет лишних денег, чтобы это оплатить.

Есть ещё одна проблема - с номером. Для того, чтобы его получить, нужно зарегистрировать скутер. Я купил свой в 2024 году, а по закону скутеры, приобретённые в этом году, следовало зарегистрировать до 30 сентября. К сожалению, я не успел. Когда пошёл регистрировать, попросили какую-то счёт-фактуру - у меня её не было, поэтому зарегистрировать тоже не смог.

Кроме того, чтобы получить номер, нужно ехать в область. Везти скутер туда и обратно по дороге в 8−10 часов - это дополнительные расходы. Даже если с трудом получить номер, права всё равно слишком дорогие. Было бы хорошо, если бы их сделали подешевле.

Компании, с которыми мы сотрудничаем, тоже ищут решения. Например, тем, кто раньше работал на скутерах, предлагают электровелосипеды. Но это не подходит: на скутере мы доставляли заказы даже на расстояние 15−20 километров - из одного конца Ташкента в другой. К сожалению, на велосипеде такие дистанции покрыть невозможно.

Перейти со скутера на велосипед - тоже непросто. К удобству скутера быстро привыкаешь. У меня занятия начинаются утром, поэтому я обычно работал с обеда до часу-двух ночи. Если делать это на велосипеде, сильно устану и боюсь, что не смогу встать к 7−8 утра, начну пропускать пары.

Все же парню не дело вечно просить деньги у родителей. Даже если за день выходило 200−300 тысяч сумов, этого хватало на аренду и еду - всё лучше, чем сидеть без дела. Я не против регистрации транспорта, пусть будут номера, если это порядок. Если нарушаем - штрафы пусть приходят. Но вот водительские права - это уже лишнее и слишком дорого. Хотел бы, чтобы их стоимость снизили и экзамен сделали проще.

Наблюдения "Газеты"

Чтобы побеседовать с курьерами, мы больше часа провели у местной столовой, популярного мест сбора курьеров по вечерам. За всё это время удалось встретить только двух человек на скутерах. У обоих были номера и права, но они спешили на доставку и не смогли поговорить с нами.

При этом, когда мы готовили предыдущие материалы по этой теме в сентябре, в это же время на том же месте было примерно 20−30 курьеров на скутерах и мопедах.

У велокурьеров ситуация схожая - из-за плотного потока заказов на короткие расстояния они не успевали поговорить с журналистами. Некоторые соглашались на короткий разговор, но пока мы беседовали с другими участниками, они успевали выполнить один заказ и вернуться за новым.

Большинство курьеров, с которыми удалось пообщаться, отметили, что число заказов заметно выросло.

Группы курьеров в Telegram заполнили объявления об аренде велосипедов. Появились даже акции со скидками: "Неделя бесплатно для курьеров без регистрации", "Две недели бесплатно для тех, кто ещё не зарегистрировался", "Электровелосипед - без прав и номерного знака, по скидке". Рядом с такими объявлениями всё чаще можно увидеть и другие - с надписью "Продаётся скутер".

Кроме того, многие велокурьеры с 1 октября оставляют в Telegram множество сообщений о том, что "заказы горят". Один из тех, кто начал работать на электровелосипеде, рассказал, что его остановил сотрудник ДПС и потребовал водительское удостоверение. Когда курьер ответил, что это не скутер, инспектор сказал: "Есть мотор - значит, скутер". После этого курьер перестал выходить на работу.

Применение штрафов

С начала октября в соцсетях появились и сообщения о том, что водителей скутеров и мопедов без удостоверения и знака штрафуют, а транспортные средства отправляют на штрафстоянку.

Согласно статье 135 Кодекса об административной ответственности (КоАО), за управление транспортом без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере 5 БРВ - 2,6 млн сумов. Если транспорт не зарегистрирован, то по статье 125 КоАО - штраф в размере половины БРВ (206 тысяч сумов).

"Газета" обратилась к пресс-секретарю Службы безопасности дорожного движения МВД Зоиру Юлдашеву с вопросами о том, сколько владельцев скутеров и мопедов уже оштрафованы и на какие суммы, а также с другими вопросами, касающимися нового порядка.

Зоир Юлдашев сообщил, что из-за большого числа подобных запросов от журналистов служба в ближайшее время проведёт пресс-конференцию, где предоставит ответы на все вопросы.

Что происходит в автошколах, обучающих категории "А"?

Повлияло ли введение нового порядка на количество желающих обучаться на категорию "А"? Каковы сроки и стоимость обучения? Журналисты "Газеты" связались по телефонам, указанным в открытых источниках, с автошколами в Ташкенте, регионах и Каракалпакстане.

Следует отметить, что не все автошколы Узбекистана обучают категории "А". Ранее представитель СБДД сообщил, что по стране таких школ более 200. Ниже приведены данные автошкол, с которыми связались корреспонденты "Газеты". В каждом регионе могут быть и другие школы с отличающимися условиями.

Представитель автошколы "Автолидер":

У нас продолжается приём на категорию "А". Пока не можем сказать, когда откроется новая группа - если наберётся достаточно человек, откроем уже в октябре. Обучение длится 2 месяца, полная стоимость курса - 2,5 млн сумов.

После 1 октября интерес к категории "А" заметно вырос. Если раньше за неделю интересовались 1−2 человека, то теперь спрашивают почти каждый день - за неделю 15−20 человек. Это в 2−3 раза больше, чем раньше.

Представитель автошколы "Дамал":

У нас курс на категорию "А" длится 2 месяца и 10 дней, стоимость - 2,5 млн сумов. В конце сентября интересовались несколько человек, потом снова стало тихо. Сейчас в группу записались 12 человек. Раньше было меньше - едва набирали 3−4 человека за несколько месяцев. Думали, что после 1 октября желающих станет гораздо больше, ведь теперь права обязательны для скутеров и мопедов. Но записались всего 7−8 человек, всего ждём 12. Для открытия группы нужно 24, но в нынешних условиях откроем, если будет хотя бы 20.

Представитель автошколы "Star Mig Auto":

"Категория "А" теперь обязательна, но мы пока ни разу не набрали группу. Обучение длится 3 месяца, курс стоит 3 млн сумов. После 1 октября много спрашивают, но дальше разговоров дело не идёт - документы подали только 5 человек, группу пока не открывали".

Представитель одной из автошкол в Юкоричирчикском районе:

"У нас курс длится 3 месяца, стоимость - 3,5 млн сумов. До октября записались 5−6 человек, но в октябре пока никто не подал заявку. Думали, что после 1 октября будет наплыв, но всё тихо".

Bukhara Driver:

"Категория "А" - обучение 2 месяца и 15 дней, стоимость - 2 млн сумов. Пока особого спроса нет: после 1 октября записались только 4 человека".

"Ватанпарвар":

"У нас курс длится 2 месяца, цена - 2,5 млн сумов. Новый набор идёт, но спрос небольшой. В городе меньше, в районах - больше. После 1 октября записались 10 человек. Раньше обращались реже и не так активно".

Сырдарьинская область (Гулистан):

"У нас занятия по категории "А" начнутся после 15 октября. За последний месяц обратились 20−30 человек".

Джизакская область

"Дилбек Шер Транс":

"Обучение длится 2 месяца и 15 дней, цена - 3 млн сумов. Спрос небольшой: записались около 10 человек, после 1 октября - только один. Кстати, сдать экзамен можно и без обучения, если есть права категории "B" или "B, C", поэтому большого роста интереса к "А" не ожидаем".

Самаркандская область

"Автомотохаваскорлар":

"Курс категории "А" длится 2 месяца, стоит 1,7 млн сумов. Спрос немного вырос, но незначительно".

Навоийская область

"Обучение 2 месяца, стоимость курса - 2,5 млн сумов. После 1 октября интерес вырос - записались 9 человек, такого раньше не было".

Кашкадарья (Карши)

"Авто Хавас":

"Длительность курса - 2,5 месяца, цена - 1,8 млн сумов. После вступления новых правил за 7−10 дней записались 20−30 человек, открыли две группы. Раньше за месяц открывали только одну".

Хорезмская область (Багат)

"Категория "А" - 2 месяца, 2 млн сумов. Раньше ни одной группы не было, сейчас уже начали поступать заявки, записались 2−3 человека".

В Сурхандарьинской области и Каракалпакстане автошколы, с которыми удалось связаться, сообщили, что категорию "А" у них не преподают.

Ситуация в агрегаторах доставки

Uzum Tezkor

Как сообщили "Газете" в пресс-службе Uzum Tezkor, после вступления новых требований с 1 октября число курьеров сократилось. Часть водителей скутеров и мопедов адаптировалась и перешла на электровелосипеды, но некоторые временно приостановили работу.

По данным компании, у части курьеров не хватает времени, у других - средств, чтобы пройти обучение в автошколе.

Курьерская работа для многих узбекистанцев была дополнительным источником дохода наряду с основной занятостью. Этот доход позволял покрывать расходы на учёбу, аренду транспорта и другие нужды. Однако совмещать основную работу и обучение в автошколе для большинства курьеров стало проблематично.

Обучение само по себе требует дополнительных расходов. Для некоторых курьеров эти платежи становятся серьёзной финансовой нагрузкой - чтобы оплатить обучение и экзамены в автошколе, им приходится тратить в среднем до 80% своего месячного дохода.

"Кроме того, у многих есть обязательные расходы - например, помощь родителям в регионах. Обучение на водительское удостоверение категории "А" в среднем занимает 2−3 месяца, поэтому на это время курьеры вынуждены приостанавливать работу или переходить на другой вид транспорта, чтобы накопить необходимую сумму", - говорится в комментарии компании.

Uzum Tezkor совместно с логистическими партнёрами запустил ряд инициатив для поддержки курьеров. Им помогают с оформлением и сбором документов, необходимых для получения прав категории "А", а также предоставляют возможность пройти обучение со скидкой.

В октябре для курьеров ввели дополнительные бонусы за выполнение заданий в приложении, а также действует программа привлечения новых курьеров. Эти меры направлены на поддержку стабильного дохода и частичное покрытие расходов, связанных с обучением. Размер скидок и бонусов в компании не уточнили.

По данным агрегатора, эти меры не отражаются на стоимости услуг для клиентов.

"Для пользователей Uzum Tezkor условия остаются прежними: сервис по-прежнему предлагает выгодные предложения - сезонные акции и скидки при оплате через карту Uzum. Кроме того, компания совместно с логистическими партнёрами продолжает работать над поддержанием высокого уровня качества и скорости доставки", - подчеркнули в Uzum Tezkor.

Yandex Uzbekistan

В Yandex Uzbekistan тоже отметили, что число курьеров, работающих на мопедах, сократилось. Вместе с тем с 1 октября наблюдается небольшой рост числа курьеров, доставляющих заказы пешком, на автомобилях, обычных и электрических велосипедах. Среднее время доставки заказов увеличилось на 2−4 минуты по сравнению с прежним периодом.

"Пока сложно оценить влияние этой ситуации на цены, поскольку с момента вступления новых правил в силу прошло немного времени. Ожидается, что часть курьеров перейдёт на другой вид транспорта, а часть - получит водительское удостоверение", - говорится в комментарии компании.

Кроме того, Yandex Uzbekistan предлагает своим курьерам-партнёрам, занимающимся доставкой на скутерах и мопедах, арендовать специально разработанные электровелосипеды Yandex в курьерских парках.

"Стоимость аренды электровелосипеда составляет 420 тысяч сумов в неделю. С 1 октября курьерам, выполняющим не менее 100 заказов в неделю, предлагается возможность аренды за символическую плату - 1 сум в день. Акция действует до конца месяца, но может быть продлена", - сообщили в компании.

Кроме того, курьеры, желающие продолжить доставку заказов на мопедах или скутерах, могут пройти обучение и получить водительское удостоверение в партнёрских автошколах Yandex Go. При этом им предоставляются скидки, их в компании не уточнили.

Wolt Uzbekistan

Генеральный директор Wolt Uzbekistan Зафар Исхаков отметил, что сложившаяся ситуация была ожидаемой - действительно, часть курьеров временно не может работать, пока не оформит необходимые документы.

"Сейчас мы наблюдаем процесс адаптации: многие курьеры уже проходят оформление удостоверений и регистрационных номеров и вскоре возобновят выполнение заказов. Кроме того, к платформе присоединяются новые партнёры. Активных курьеров по-прежнему достаточно для стабильной работы сервиса", - подчеркнул он.

Компания не отметила системных изменений во время доставки. В первые дни могли наблюдаться отдельные задержки, связанные с процессом адаптации к новым требованиям, однако факторов, серьёзно влияющих на работу сервиса, нет, сказал глава компании.

"Мы не наблюдаем системного снижения качества обслуживания. Заказы выполняются вовремя, уровень сервиса остаётся стабильным. Качество для нас всегда является приоритетом. Эта ситуация не повлияет на стоимость услуг. Компания продолжит поддерживать конкурентные и удобные цены для пользователей", - подчеркнул Зафар Исхаков.

Кроме того, в Wolt Uzbekistan уже действует программа сотрудничества с автопарками, которая позволяет курьерам арендовать другой вид транспорта, если они временно не могут использовать мотоцикл. В частности, компания поощряет переход партнёров на электровелосипеды.

"Это удобное и устойчивое решение. Оно позволяет курьерам продолжать работу, одновременно способствуя развитию экологичного транспорта в стране", - добавил директор компании.