Нурзат Нуртаева вышла в финал молодежного чемпионата мира по борьбе (U-23)

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева пробилась в финал молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет в Нови-Саде (Сербия). Об этом сообщает официальный сайт UWW.

В весовой категории до 72 кг Нуртаева победила борцов из Германии, России и Японии. В финале ей предстоит встреча с представительницей США Джасмин Долорес Робинсон.

Еще одна кыргызстанская спортсменка - Кайыркуль Шаршебаева - поборется за бронзовую медаль в утешительном турнире против борчихи из Украины.

Успех Нуртаевой подчеркивает высокий уровень подготовки кыргызстанских борцов и укрепляет позиции страны на международной арене.