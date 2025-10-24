Эржан Токотаев не пропустил ни одного гол в трёх матча Лиги чемпионов Азии

Голкипер сборной Кыргызстана Эржан Токотаев стал одним из героев стартовых матчей второго розыгрыша Азиатской Лиги чемпионов, не пропустив ни одного гола в трёх турах.

Токотаев защищает ворота узбекского клуба "Андижан", выступающего в группе В.

В первом туре "Андижан" сыграл 0:0 с туркменским "Аркадагом", Токотаев сделал 3 сэйва.

Во втором туре на своём поле команда сыграла 0:0 с катарским "Аль-Ахли", а голкипер отразил 5 ударов.

22 октября "Андижан" снова сыграл 0:0, на этот раз против бахрейнской "Аль-Халидии", Токотаев сделал 2 сэйва.

После трёх туров "Андижан" набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе. Следующий матч команды состоится 5 ноября на выезде против бахрейнского клуба.