Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

Шаг за шагом удастся прийти к цели. Гороскоп с 27 октября по 2 ноября

566  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В завершении октября и в первые дни ноября проявите больше рассудительности и последовательности. Планомерно, шаг за шагом, претворяя в жизнь планы, удастся прийти к цели, достичь положительных результатов во время деловых встреч и обстоятельного разговора в семье. Поддавшись эмоциональным порывам, можно в одночасье разрушить то, что выстраивалось долгое время. Спонтанные идеи, мысли, предложения способны привести к хаосу в жизни и конфликтам. Будьте внимательнее при работе с документами, а полученные сообщения перепроверяйте, дабы не сделать опрометчивых выводов. Стоит учесть, что с 9 ноября Меркурий начнёт ретроградное движение. А потому поторопитесь со срочными делами, поставкой товара, оформлением документов. Понедельник и вторник располагают к самоанализу. Полезны покупки, сделки с недвижимостью, инвестиции. Дни благоприятны для посещения парикмахера, но от косметологических процедур лучше воздержаться. Среда, четверг, пятница – время креативных начинаний. Возможны непродолжительные поездки. Удачное время для стартапов, особенно в онлайн бизнесе и продажах. Успешно могут проходить различные обучающие и развивающие мероприятия, особенно в онлайн формате. Нежелательно стричь волосы и ногти. Суббота и воскресенье настроят на романтичную волну. Первые ноябрьские выходные наполнят будут наполнены вдохновением, а потому свидания, вечеринки и поездки будут наполнены приятными впечатлениями.

Овен – тщательно подобранные слова помогут при проведении переговоров, в развитии бизнеса и партнёрских отношений, особенно с людьми из-за рубежа. Ответственное отношение к учёбе позволит коренным образом поменять ситуацию и достичь значимых результатов. Продуманные поездки сложатся успешно. Спутать все планы могут поспешные решения. Попав под влияние эмоций, вы можете разрушить удачные начинания, ввязаться в конфликты, а также попасть в затруднительные ситуации на дорогах.

Телец – советы проверенных временем людей помогут сориентироваться в мире наполненном всевозможными событиями, благодаря чему будут приняты стратегически верные решения, что усилит ваши позиции во время встречи с влиятельными людьми, руководством, поможет при оформлении документов. Все эти шаги положительно отразятся на доходов. Усложнить жизнь может ваша самодеятельность. Поддавшись на завлекательные предложения, вы рискуете растратить деньги на непрактичные покупки и убыточные инвестиции.

Близнецы – появится решение давних проблем на работе, а документы начнут оформляться. Даже небольшие победы подвигнут на покорение вершин в бизнесе или карьере, которые ранее казались недостижимыми. При содействии надёжных друзей путь к успеху окажется довольно лёгким. В свободное от работы время друзья, родственники и любимый человек не дадут скучать. Они подадут блестящую идею по проведению досуга, отказаться от которой будет просто невозможно.

Рак – ответив на письма и сообщения, которые давно дожидаются вашего внимания, вы положите начало деловому сотрудничеству, либо дружескому общению. Вероятен прогресс в учёбе и оформлению документов для получения визы. Дела не будут вызывать существенных проблем, и вы сможете провести столько времени с любимым человеком, сколько захотите. Особая атмосфера осенних вечеров поможет объясниться в любви, либо попросить прощения за ссоры в прошлом.

Лев – определившись с выбором, вы совершите выгодные покупки, сделки с недвижимостью, инвестиции, что положительно отразится на вашем благосостоянии. Можно активно заниматься развитием собственного бизнеса. Изменение в кругу общения пойдут на пользу, но от споров, выяснения отношений лучше воздержаться. Эмоциональное состояние собеседников может охватить и вас, что не лучшим образом повлияет как на деловое сотрудничество, так и дружбу.

Дева – претворяйте в жизнь возникшие идеи, мечты. Построенные на их основе планы станут основой успеха как в карьере и учёбе, так и в лианных отношениях. Ожидается много поездок, встреч, общения. Полученные сообщения заслуживают внимания, поскольку помогут вам в продвижении вперёд. Лишь спорить с руководством, влиятельными людьми и домочадцами опасно, поскольку споры могут перерасти в конфликты с ненужными последствиями.

Весы – появится время и настроение для ремонта, уборки и прочих преобразований, как дома, так и на работе. Правильно выбранная стратегия даст результаты уже в ближайшее время, и дом станет уютнее, а бизнес прибыльнее. Удастся рассчитаться с долгами. Приятный переполох устроят нагрянувшие гости, либо сообщения от любимого человека и друзей. Общение создаст позитивные эмоции, а нежданная встреча и вовсе изменит ход жизни.

Скорпион – ваши идеи и предложения будут услышаны, а потому появится уникальная возможность претворить их в жизнь. Важно только проявить инициативу и настойчивость. Презентации, переговоры, а также свидания превзойдут ожидания. Представиться возможность сделать предложение руки и сердца. Продуктивно сложатся поездки, а если планируется что-то отправлять или заказывать из-за рубежа, поспешите. Уже с 9 ноября Меркурий начнёт ретроградное движение. Полученные деньги лучше инвестировать в дом и собственный бизнес. Прочие траты и вложения денег могут принести убытки.

Стрелец – спокойный ритм жизни позволит привести нервы в порядок, заняться домашними делами, а также документами. Вряд ли бюрократические проволочки осложнят получение необходимых справок, разрешений или виз. Завершив работу с документами, вы с чистой совестью сможете направляться на вечеринки и свидания, приглашения на которые будет предостаточно. Бодрящая энергия веселья согреет и превратит серую осень в приятную пору любви.

Козерог – сослуживцы и деловые партнёры могут отказаться от ранее принятых планов, не появиться на встрече, даже не объяснив причины. Это вынудит вас искать иные варианты сотрудничества, пересмотреть планы. Подобные обстоятельства поставят вас в трудное положение, но в замешательстве вы пробудете недолго. Вы получите хороший опыт, по решению подобных проблем, да и жизнь вас познакомит с интересными людьми. Уладятся проблемы в семейных отношениях, что скажется на настроении и самочувствии.

Водолей – сложатся условия для карьерного роста, развития бизнеса и роста доходов. Постарайтесь попасть на приём к влиятельным людям, если у вас накопилось немало вопросов к ним. Вопросы решатся довольно легко, а документы будут подписаны без проволочек. Получив сообщение от знакомых, или случайно встретившись с ними, поддержите полученные приглашения и возникшие идеи. Вы приятно проведёте время, а также устроите личную жизнь.

Рыбы – время совершать и планировать новые поездки. Благодаря удачному стечению обстоятельств, ваши идею, впрочем как и сама деятельность окажутся актуальными и востребованными, что оживит деловую жизнь, положительно отразится на учёбе и вдохновит на романтические свидания. Даже если на этой неделе поездки не состоятся, они случатся в ближайшее время. Руководство и домочадцы могут озадачить сменой планов и договорённостей, но это скорее всего окажется фактом, не требующим обсуждения.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451913
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  