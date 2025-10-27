Погода
Переводы из РФ в "Мой О!" и O!Store - моментально, удобно и без комиссии

O!Bank запустил возможность получения моментальных переводов из России в Кыргызстан через сервис Astrasend.

Теперь получить деньги можно онлайн в приложении "Мой О!", а также в любом офисе O!Bank и O!Store - быстро, удобно и без комиссии.

Преимущества:

  1. Мгновенное зачисление на карту или счёт в сомах по выгодному курсу.
  2. Бесплатное снятие наличных с карты Visa Cashback в любом банкомате страны и через Нактаматы.
  3. Широкая сеть офисов O!Bank и O!Store по всему Кыргызстану.
  4. Возможность получения денег онлайн в любое время.

Как получить перевод онлайн:

  1. Обновите и откройте приложение "Мой О!".
  2. Выберите "Переводы" - "Переводы Astrasend" и введите контрольный номер.
  3. Укажите счёт, карту или кошелек и деньги поступят моментально.

В офисах O!Bank и O!Store:

  1. Просто сообщите номер перевода и покажите паспорт сотруднику.

Скачайте или обновите суперапп "Мой О!" в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана и пользуйтесь всеми возможностями банка и экосистемы O!.

ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г.


