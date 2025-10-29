Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

Молодежная сборная РФ по футболу выступит на турнире в Кыргызстане

156  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодежная сборная России по футболу примет участие в международном турнире, который пройдет в Кыргызстане с 12 по 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Соревнования состоятся в городе Ош, где встретятся четыре команды: Россия, Киргизия, Иран и Бахрейн. Турнир пройдет по круговой системе, каждая сборная проведет по три матча.

Главный тренер молодежной сборной России отметил, что участие в турнире станет важным этапом в развитии молодых игроков и позволит проверить их в матчах с сильными соперниками из Азии. Также ожидается, что турнир привлечет внимание местных болельщиков и станет очередным шагом в укреплении футбольных связей между странами.

Напомним, что с 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Несмотря на это, национальные команды продолжают участвовать в международных матчах и турнирах вне европейской зоны.

Турнир в Оше станет одной из ключевых подготовительных площадок для молодежной сборной России перед предстоящими встречами в 2026 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452023
Теги:
Россия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  