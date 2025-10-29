Молодежная сборная РФ по футболу выступит на турнире в Кыргызстане

Молодежная сборная России по футболу примет участие в международном турнире, который пройдет в Кыргызстане с 12 по 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Соревнования состоятся в городе Ош, где встретятся четыре команды: Россия, Киргизия, Иран и Бахрейн. Турнир пройдет по круговой системе, каждая сборная проведет по три матча.

Главный тренер молодежной сборной России отметил, что участие в турнире станет важным этапом в развитии молодых игроков и позволит проверить их в матчах с сильными соперниками из Азии. Также ожидается, что турнир привлечет внимание местных болельщиков и станет очередным шагом в укреплении футбольных связей между странами.

Напомним, что с 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Несмотря на это, национальные команды продолжают участвовать в международных матчах и турнирах вне европейской зоны.

Турнир в Оше станет одной из ключевых подготовительных площадок для молодежной сборной России перед предстоящими встречами в 2026 году.