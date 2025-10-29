Погода
"Абдыш-Ата" уступила "Аль-Шабабу" и серьёзно усложнила себе путь в плей-офф

Самуэль Деди Ирие
Кантовский клуб "Абдыш-Ата" потерпел второе поражение подряд в групповом турнире Азиатского кубка клубов, уступив "Аль-Шабабу" из Омана со счётом 1:2. Матч второго тура группы А состоялся 28 октября в Бутане.

Игра началась удачно для кыргызстанцев: уже на 9-й минуте форвард Артем Белый дальним ударом открыл счёт, выведя "Абдыш-Ату" вперёд. Однако концовка первого тайма оказалась нервной для кантовчан. После стандартного удара со штрафного вратарь Султан Чомоев отбил мяч перед собой, и Мажид Аль-Салади воспользовался ошибкой обороны, сравняв счёт на 44-й минуте.

Во втором тайме ошибки в обороне вновь стоили "Абдыш-Ате" пропущенного гола. Защитник Манжи Уильямс потерял мяч на чужой половине, соперник развил быструю атаку, а Чомоев ошибся на выходе, позволив Мохамеду Аль-Гафри оформить победный мяч на 77-й минуте.

Это поражение серьёзно осложнило шансы команды на выход в плей-офф. В первом туре кантовчане также проиграли "Алтын Асыру" из Туркменистана из-за грубой ошибки полузащитника Илкина Мурадова, который отдал голевую передачу сопернику.

Следующий матч "Абдыш-Ата" проведёт 31 октября против команды "Паро" из Бутана, где клуб будет бороться за последние шансы на спасение в группе.

Результат матча второго тура группы А (28 октября):

"Абдыш-Ата" (Кыргызстан) - "Аль-Шабаб" (Оман) - 1:2 (1:1)

Голы: Артем Белый, 9 (1:0); Мажид Аль-Салади, 44 (1:1); Мохамед Аль-Гафри, 77 (1:2).


футбол, Кыргызстан
