Погода
$ 87.30 - 87.63
€ 101.00 - 101.90

Женская сборная Кыргызстана завоевала две медали на молодежном ЧМ по борьбе

249  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Кыргызстана по борьбе завершила участие на молодежном чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходил с 22 по 25 октября в сербском Нови-Саде, сообщает Prosports.kz.

В соревнованиях по женской борьбе разыгрывались 10 комплектов медалей. В составе сборной Кыргызстана выступили 6 спортсменок, и команда смогла завоевать две медали, продемонстрировав высокий уровень мастерства и подготовку к международным турнирам.

Кроме того, в командном зачёте кыргызстанки набрали 50 очков, что позволило сборной занять 7-е место среди 39 участвовавших стран. Такой результат подтверждает стабильный рост и конкурентоспособность молодежной борьбы Кыргызстана на мировом уровне.

Сборная продемонстрировала зрелищную технику и упорство на ковре, а успешное выступление станет важным этапом подготовки к взрослым международным соревнованиям и Олимпийским квалификационным турнирам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452028
Теги:
женская борьба, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  