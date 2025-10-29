Женская сборная Кыргызстана завоевала две медали на молодежном ЧМ по борьбе

Женская сборная Кыргызстана по борьбе завершила участие на молодежном чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходил с 22 по 25 октября в сербском Нови-Саде, сообщает Prosports.kz.

В соревнованиях по женской борьбе разыгрывались 10 комплектов медалей. В составе сборной Кыргызстана выступили 6 спортсменок, и команда смогла завоевать две медали, продемонстрировав высокий уровень мастерства и подготовку к международным турнирам.

Кроме того, в командном зачёте кыргызстанки набрали 50 очков, что позволило сборной занять 7-е место среди 39 участвовавших стран. Такой результат подтверждает стабильный рост и конкурентоспособность молодежной борьбы Кыргызстана на мировом уровне.

Сборная продемонстрировала зрелищную технику и упорство на ковре, а успешное выступление станет важным этапом подготовки к взрослым международным соревнованиям и Олимпийским квалификационным турнирам.